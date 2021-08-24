Компания Airbnb предлагает бесплатное жилье для 20 тысяч афганских беженцев: детали

Онлайн-платформа для поиска жилья Airbnb заявила, что бесплатно предоставит убежище для 20 тысяч афганских беженцев. Таким образом компания хочет помочь вынужденным переселенцам легче адаптироваться в новой стране.

Руководитель Airbnb заявил, что такой шаг является ответом на "один из крупнейших гуманитарных кризисов современности". Он также добавил, что компания не могла остаться в стороне от такой масштабной проблемы, и стремится помочь.

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Исполнительный директор Airbnb Брайан Чески надеется, что такая инициатива вдохновит руководителей другого бизнеса сделать то же самое.

Поскольку десятки тысяч афганских беженцев сейчас распыляются по всему миру, их первое место пребывания станет первой главой их новой жизни. Я надеюсь, что Airbnb предоставит не только безопасное место для отдыха и нового старта, но и приветливый и теплый дом для многих, кто в этом нуждается,

– прокомментировал Чески.

Инициатива компании уже начата, и Airbnb пока помогает неправительственным организациям решать насущные потребности мигрантов "на местах".

Стоимость проживания афганцев будет финансироваться за счет взносов Airbnb и Брайана Чески, а также меценатов Фонда беженцев Airbnb.org.

Чески также призывает волонтеров приютить беженцев, и просит контактировать с руководством платформы: "Переселение афганцев в США и другие страны является одним из крупнейших гуманитарных кризисов современности".

Это не первая подобная инициатива Airbnb. В 2012 году, после сокрушительного урагана Сэнди, более 1 000 человек экстренно нуждались во временном жилье. С тех пор компания, искавшим крышу над головой из-за различных непредвиденных обстоятельств.