Компания експрезидента США Дональда Трампа могла контролировать и влиять на своих работников. Для этого она использовала финансовые механизмы – оплачивала квартиры и обучение их детей.

О такой тактике организации рассказала прокуратуре бывшая жена главного сотрудника компании Дженнифер Вайссельберг. Она передала прокуратуре 7 коробок с документами, полученными в результате бракоразводного процесса.

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Они хотят, чтобы вы совершали преступления, но не говорили об этом. Это очень контролирует,

– сказала Дженнифер Вайссельберг.

Справка. Офис окружного прокурора Манхэттена анализирует, не нарушил ли Трамп и его организация налоговое законодательство, искажая финансовую информацию, чтобы получить выгодные условия займа и заплатить небольшие налоги.

Как отметила Дженнифер Вайссельберг, компания контролировала главных сотрудников задержанием надбавок. Каждый раз компания предлагала оплачивать обучение детей вместо того, чтобы давать надбавку работникам.

Женщина добавила, что зарплата ее бывшего мужа практически не изменилась за те 20 лет, которые он там проработал.

Это было типа: "Хорошо, мы собираемся стать маэстро. Это вместо повышения, мы собираемся платить за обучение твоей дочери. Вместо повышения мы будем платить за квартиру",

– рассказала Вайссельберг.

Квартира в обмен на зависимость

Дональд и Мелания Трамп подарили Дженнифер и Барри Вайссельберг квартиру в их доме Trump Parc East в Центральный парк на Манхэттене в качестве свадебного подарка.

Супруги Вайссельберг платили всего 400 долларов в месяц за коммунальные услуги и другие сборы. Это гораздо ниже рыночной ставки аренды.

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Дженнифер Вайссельберг отметила, что хотя эти договоренности на первый взгляд казались щедрыми, они служили способом сдерживать сотрудников.

Очевидно, это не подарок, когда вы получаете одну и ту же зарплату в течение 20 лет,

– сказала женщина.

Она добавила, что такая ситуация была просто ловушкой. Даже если человек хотел уйти на другую работу – не мог этого сделать, ведь банально потерял бы дом.