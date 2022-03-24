Это означает, что по крайней мере часть из этого дохода идет к государству-агрессору и его стороннику. Об этом 24 каналу сообщила команда платформы больших данных Vkursi.

Важно Сколько ракет запустила Россия на налоги от Nestle, Renault и Philip Morris

Там создали реестр компаний, связанных с Россией и Беларусью, на основе открытых данных финансовой отчетности с Единого портала открытых данных, ЕГР и сведений НКЦБФР.

Сколько бизнеса в Украине связано с агрессором

Почти 31 тысяча россиян и белорусов являются собственниками, учредителями или акционерами бизнеса в Украине:

по меньшей мере 4 630 этих лиц – конечные бенефициарные собственники из России;

а 1 589 – конечные бенефициарные собственники из Беларуси.

В целом связь с Россией или Беларусью обнаружили в 21 028 компаниях.

Национализация

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о принудительном изъятии имущества российского государства, имущества юридических лиц, которые являются конечными бенефициарами, прямыми или опосредованными. Это будут делать без какой-либо компенсации.

Но собственность физлиц – россиян и белорусов – не подпадает под критерии национализации.

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