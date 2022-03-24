Это означает, что по крайней мере часть из этого дохода идет к государству-агрессору и его стороннику. Об этом 24 каналу сообщила команда платформы больших данных Vkursi.
Важно Сколько ракет запустила Россия на налоги от Nestle, Renault и Philip Morris
Там создали реестр компаний, связанных с Россией и Беларусью, на основе открытых данных финансовой отчетности с Единого портала открытых данных, ЕГР и сведений НКЦБФР.
Сколько бизнеса в Украине связано с агрессором
Почти 31 тысяча россиян и белорусов являются собственниками, учредителями или акционерами бизнеса в Украине:
- по меньшей мере 4 630 этих лиц – конечные бенефициарные собственники из России;
- а 1 589 – конечные бенефициарные собственники из Беларуси.
В целом связь с Россией или Беларусью обнаружили в 21 028 компаниях.
Национализация
Напомним, что Верховная Рада приняла закон о принудительном изъятии имущества российского государства, имущества юридических лиц, которые являются конечными бенефициарами, прямыми или опосредованными. Это будут делать без какой-либо компенсации.
Но собственность физлиц – россиян и белорусов – не подпадает под критерии национализации.
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