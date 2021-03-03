Опечатки и математические ошибки могут показаться не таким большим делом, если, конечно, вы не миллиардная компания. Некоторые корпорации из-за этого потеряли миллионы долларов.

Citibank

Нью-йоркский Citibank потерял 892 миллиона долларов. Трое сотрудников случайно обработали процентный платеж, который перечислил колоссальных почти 900 миллионов долларов кредиторам Revlon, сообщает Bloomberg. Они должны были прислать 8 миллионов долларов.

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Сейчас банку удалось взыскать 390 миллионов долларов.

В феврале Financial Post сообщали, что федеральный судья на Манхэттене постановил, что Citibank не имеет права возвращать остальные 510 миллионов долларов. Компания оспаривает решение.

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Samsung Securities

Сотрудник Samsung Securities, южнокорейского финансового отделения компании Samsung, в 2018 году перевел на счета сотрудников почти три миллиарда акций – более чем в 30 раз больше, чем этих акций было.

Через 37 минут компания заблокировала возможность сотрудников продать акции. Но несколько сотрудников за это время продали акции на сумму около 187 миллионов долларов.

Alitalia

В 2006 году сотрудник итальянской авиакомпании Alitalia забыл ввести два лишних нуля при определении цены на билеты бизнес-класса из Торонто на Кипр.

Билет бизнес-класса из Торонто на Кипр стоил бы 2558 долларов, сообщает Wall Street Journal. Благодаря обменному курсу того дня и канцелярской ошибке сотням покупателей удалось купить билеты всего за 33 доллара.



Авиакомпания решила оставить 509 людям билеты по дешевой цене / Unsplash

Burger King

Случайная скидка стоила компании 8,2 миллиона долларов. Сеть фаст-фудов решила сделать скидку на три бургеры, предполагая два по цене одного. Но из-за ошибки с такой скидкой продавали картофель и напитки.

Uber

Компания Uber обнаружила собственную бухгалтерскую ошибку несколько летней давности, по которой недоплатила водителям. Через проценты, которые набежали за годы, компания заплатила 45 миллионов долларов компенсации.

Поэтому тысячи водителей, которых касались эта ошибка, получили в среднем 900 долларов.

Mizuho Securities

Трейдер японской фирмы Mizuho Securities пытался продать одну акцию J-Com Co. за 610 000 иен (5888 долларов). Но через опечатку продал 610 000 акций по 1 иене. Такая ошибка обошлась в 335 миллионов долларов, которые Токийская фондовая биржа не согласилась возвращать путем отмены сделки.

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Google

В 2018 году сотрудник Google нажал неправильную кнопку во время своей первой рабочей недели и разместил пустой желтый прямоугольник на "огромном количестве" сайтов в США и Австралии в течение примерно 45 минут.

Эта фиктивная реклама стоила техно гиганту 10 миллионов долларов.