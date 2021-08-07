Компании начали увольнять невакцинированных сотрудников
Источник:The Guardian
Американский канал CNN уволил трех сотрудников, нарушивших правила компании. Причиной увольнения называют то, что сотрудники новостного канала пришли на работу в офис без прививки против COVID-19.
В сообщении для сотрудников, распространенном руководством компании, было отмечено, что CNN будет крайне радикально реагировать на работу в офисах невакцинированных работников.
К теме 1 000 долларов за вакцинацию: новая инициатива работодателей
Эту информацию опубликовал в твиттере журналист CNN Оливер Дарси.
Нулевая толерантность к работе невакцинированных работников в офисах
СМИ утверждают, что руководитель WarnerMedia News and Sports и президент CNN Worldwide Джефф Цукер, принял решение об увольнении невакцинированных сотрудников, которые работали в офисе, сразу же после того, как ему стало известно об этом на прошлой неделе.
Позвольте мне внести ясность – у нас политика нулевой терпимости в этом вопросе,
– написал Цукер,
На сегодня канал CNN не подает подробностей увольнения сотрудников и информации о месте работы уволенных сотрудников.
Обратите внимание Изделий Nike и Adidas станет меньше: новая волна COVID-19 атакует азиатский регион
Тотальная вакцинация
Кроме этого компания CNN обязала всех сотрудников, работающих в офисном режиме полностью привиться от COVID-19 и предоставить соответствующее подтверждение.
До этого времени CNN полагалась на "систему уважения" и не требовала от сотрудников представления доказательств вакцинации. Более трети сотрудников новостного отдела CNN вернулись на работу в офис.
Возвращение в офисы откладывается
В служебной записке CNN также говорится, что запланированное на 7 сентября массовое возвращение сотрудников к офисному формату работы будет отложено как минимум до начала – середины октября.
Другие медиа компании также принимают аналогичные решения в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 в США. В частности, компания Associated Press в четверг, 5 августа сообщила сотрудникам, что ожидаемое с 13 сентября возвращение к офисному режиму работы будет отложено на более поздний срок.