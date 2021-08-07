Компании начали увольнять невакцинированных сотрудников

Американский канал CNN уволил трех сотрудников, нарушивших правила компании. Причиной увольнения называют то, что сотрудники новостного канала пришли на работу в офис без прививки против COVID-19.

В сообщении для сотрудников, распространенном руководством компании, было отмечено, что CNN будет крайне радикально реагировать на работу в офисах невакцинированных работников.

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Эту информацию опубликовал в твиттере журналист CNN Оливер Дарси.

Нулевая толерантность к работе невакцинированных работников в офисах

СМИ утверждают, что руководитель WarnerMedia News and Sports и президент CNN Worldwide Джефф Цукер, принял решение об увольнении невакцинированных сотрудников, которые работали в офисе, сразу же после того, как ему стало известно об этом на прошлой неделе.

Позвольте мне внести ясность – у нас политика нулевой терпимости в этом вопросе,

– написал Цукер,

На сегодня канал CNN не подает подробностей увольнения сотрудников и информации о месте работы уволенных сотрудников.

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Тотальная вакцинация

Кроме этого компания CNN обязала всех сотрудников, работающих в офисном режиме полностью привиться от COVID-19 и предоставить соответствующее подтверждение.

До этого времени CNN полагалась на "систему уважения" и не требовала от сотрудников представления доказательств вакцинации. Более трети сотрудников новостного отдела CNN вернулись на работу в офис.

Возвращение в офисы откладывается

В служебной записке CNN также говорится, что запланированное на 7 сентября массовое возвращение сотрудников к офисному формату работы будет отложено как минимум до начала – середины октября.

Компании откладывают возвращение к офисному режиму / Фото Unsplash

Другие медиа компании также принимают аналогичные решения в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 в США. В частности, компания Associated Press в четверг, 5 августа сообщила сотрудникам, что ожидаемое с 13 сентября возвращение к офисному режиму работы будет отложено на более поздний срок.