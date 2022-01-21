Тамми Родригес заявила, что ее дочь Селена в течение двух лет страдала "экстремальной зависимостью" от социальных сетей, созданных и контролируемых компаниями-ответчиками. Женщина пыталась ограничить доступ дочери к платформам, однако после этого ребенок сбежал из дома и покончил с собой.

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Meta и Snap обвиняют в самоубийстве ребенка

Женщина рассказала, что водила ребенка к психотерапевту . Врач отметил, что никогда до этого не видел пациента "более зависимого от социальных сетей", чем Селена.

Родригес обвинила компании в ненадлежащем качестве продуктов, халатности и нарушении закона Калифорнии о защите потребителей. В иске говорится, что Meta и Snap знали об опасности платформ для большого процента несовершеннолетних пользователей.

Другими словами, обвиняемые намеренно создали приманку для малолетних детей, однако не смогли обеспечить адекватную защиту от вредных эффектов, которые создают цифровые платформы. Они (социальные сети – ред. 24 канал) полностью принадлежат и контролируются этими компаниями,

– заявила Родригес.

К слову, у Meta и Snap судебный иск пока никак не прокомментировали.