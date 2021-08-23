Компании, которые вскоре будут стоить триллион долларов: прогнозы экспертов

Сейчас существует всего 6 компаний, которым удалось достичь более 1 триллиона долларов капитализации. По мнению экспертов, их количество может вырасти минимум вдвое в течение следующих трех лет.

Платформа для автоматизации расчетов с кредиторами Tipalti опубликовала отчет о фактической рыночной капитализации компаний и проанализировала среднегодовые темпы роста ведущих игроков бизнес-рынка. Кроме 6 "триллионников", еще 7 компаний могут пересечь этот порог до конца 2024 года.

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Компании, которые уже достигли 1 триллиона долларов капитализации:

Apple. Microsoft. Saudi Aramco. Amazon. Alphabet (Google). Facebook.

Компании, которые прогнозируемо станут "триллонниками":

Tencent (в течение 1 года). Tesla (1 год). Comcast (2 года). Meituan (2 года). Nvidia (3 года). Kweichow Moutai (3 года). Netflix (3 года).

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Добавим, что Tipalti использовала данные на начало июня 2021 года. Тогда Facebook еще не пересекла отметку в 1 триллион долларов капитализации, однако аналитики прогнозировали, что компания сделает это в ближайшее время, и были правы – "триллионником" Facebook стал 28 июня.

Однако будущее Tencent, которая стоит следующей в очереди, пока сложно предсказать. Давление со стороны китайских регуляторов может сильно замедлить темпы ее роста.

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