Компании, которые вскоре будут стоить триллион долларов: прогнозы экспертов
Источник:Fast Company
Сейчас существует всего 6 компаний, которым удалось достичь более 1 триллиона долларов капитализации. По мнению экспертов, их количество может вырасти минимум вдвое в течение следующих трех лет.
Платформа для автоматизации расчетов с кредиторами Tipalti опубликовала отчет о фактической рыночной капитализации компаний и проанализировала среднегодовые темпы роста ведущих игроков бизнес-рынка. Кроме 6 "триллионников", еще 7 компаний могут пересечь этот порог до конца 2024 года.
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Компании, которые уже достигли 1 триллиона долларов капитализации:
- Apple.
- Microsoft.
- Saudi Aramco.
- Amazon.
- Alphabet (Google).
- Facebook.
Компании, которые прогнозируемо станут "триллонниками":
- Tencent (в течение 1 года).
- Tesla (1 год).
- Comcast (2 года).
- Meituan (2 года).
- Nvidia (3 года).
- Kweichow Moutai (3 года).
- Netflix (3 года).
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Добавим, что Tipalti использовала данные на начало июня 2021 года. Тогда Facebook еще не пересекла отметку в 1 триллион долларов капитализации, однако аналитики прогнозировали, что компания сделает это в ближайшее время, и были правы – "триллионником" Facebook стал 28 июня.
Однако будущее Tencent, которая стоит следующей в очереди, пока сложно предсказать. Давление со стороны китайских регуляторов может сильно замедлить темпы ее роста.
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