SpaceX пережила три неудачных запуска ракеты перед тем, как достигла успеха. Как Маску удалось удержать команду в течение такого длительного промежутка времени и мотивировать работать несмотря на многочисленные неудачи – далее в материале.

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Журналист Эрик Бергер писал о SpaceX более 10 лет, и за это время успел пообщаться с инженерами, дизайнерами и топ-менеджерами компании, а также взял интервью у самого Маска. Рассказы стали основой книги "Взлет", которую журналист издал в 2021 году.

Три шага Илона Маска

В своей книге Бергер сформулировал три шага Илона Маска, которые помогли ему убедить своих сотрудников в том, что нет ничего невозможного.

1. Сформулируйте глобальное видение компании

Маск основал SpaceX, чтобы создавать космические корабли, которые доставят первых людей на Марс. Чтобы реализовать задуманное, миллиардеру сначала пришлось снизить стоимость отправки людей в космос. Цель казалась невозможной, поскольку ни одна частная компания в то время не сделала даже первого шага, то есть не построила ракету, которая могла хотя бы выйти на орбиту.

Идею Маска о том, как добраться Марса, было невероятно трудно реализовать, однако несколько инженеров и ученых верили, что это возможно, поэтому согласились помочь.

Люди часто переоценивают то, чего могут достичь за год, и недооценивают то, чего могут достичь в течение десятилетия,

– пишет в своей книге Бергер.

Победа Маска, по мнению автора, кроется в том, что он постоянно напоминал команде, для чего они работают, и чего в результате достигнут.

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2. Разделите глобальное видение на мелкие детали

Несмотря на то, что глобальное видение Маска прежде всего предсказывало превращение человечества в межпланетный вид, первым шагом было банальное снижение стоимости запуска ракеты и ее повторное использование. Миллиардер часто напоминал о глобальной цели, однако в то же время фокусировал внимание команды на поэтапности ее реализации.

Успешные предприниматели знают, что единственный способ выстроить большую компанию – это делать маленькие шаги. Даже если к пункту назначения сложно добраться, не спешите! Обязательно празднуйте наименьшую победу,

– отмечает Бергер.

3. Забудьте о неудачах и замечайте успех

Несмотря на иногда эмоциональные и негативные заявления Маска, по мнению автора книги, миллиардер является невероятным оптимистом, который отказывается признавать поражение. После первого неудачного запуска ракеты, 300 сотрудников SpaceX чувствовали себя подавленно, однако Маск нашел нужные слова, чтобы поднять дух команды.

Он рассказал сотрудникам о компаниях конкурентов, чьи первые разработки также были провальными. Кроме этого, он акцентировал на успехах SpaceX – создании ракетного двигателя, системы авионики и тому подобного.

SpaceX – это надолго, и что бы ни случилось, мы сделаем это,

– произнес тогда Маск.

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Один из сотрудников компании прокомментировал, что после речи Маска он был способен ломать любые барьеры и проходить сквозь стены, чтобы достичь желаемого. Сейчас SpaceX является одной из немногих успешных компаний, занимающейся строительством космического транспорта.