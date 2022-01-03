Кого нанимали крупнейшие IT-компании Украины в 2021 году: инфографика
Источник:DOU
Спрос на ИТ-специалистов ежегодно растет в Украине. Крупнейшие компании в Украине поделились, кого они искали больше всего в 2021 году.
EPAM
Компания EPAM зашла на украинский рынок в 2005 году и стала крупнейшей компанией по количеству работников. Только в 2021 году она наняла 5500 украинских специалистов. Больше всего – уровня Middle.
Больше всего нанимали людей по этим направлениям:
- Front-end;
- Functional Testing;
- Java;
- Business Analysis;
- .NET.
Существенных сложностей мы не почувствовали. Среди главных тенденций этого года – повышение конкуренции за таланты и рост финансовых ожиданий кандидатов,
– сообщили в компании.
SoftServe
Компания SoftServe, которую основали студенты из Львова еще в 1993 году, наняла в прошлом году 4 611 человек. Почти половину этих работников наняли по следующим направлениям QM Quality Control – 13%, Web UI – 13%, Java – 9%, .NET – 7% и DevOps – 6%.
В этом году дефицит квалифицированных специалистов только усугублялся, поэтому IТ-рынок ежемесячно становился все более перегретым. Расти в условиях повышенного спроса было вызовом для нас, но все же мы справились,
– подытоживают год в SoftServe.
GlobalLogic
В 2021 году американская компания GlobalLogic наняла в Украине 1656 специалистов, в основном на уровень Junior (40,4%).
"Перегретость" IT-рынка сказалась, в частности, на рекрутинге. Повышенный спрос и высокая конкуренция за таланты привели к очевидным последствиям, например, увеличению компенсаций инженерам,
– сообщили в GlobalLogic.
Luxoft
Швейцарская IТ-компания Luxoft наняла в 2021 году около 500 украинских специалистов. В отличие от предыдущих компаний Luxoft искала работников с большим опытом: 55% заполненных вакансий – Senior и только 10% для Junior.
Задача по привлечению талантов в этом году была со звездочкой, потому что спрос на IТ-услуги, а значит, и на инженеров увеличился в разы. Например, в Luxoft Ukraine спрос увеличился в три раза за пол года: еще в сентябре 2020 года у нас было 300 вакансий, а уже в марте 2021 года – 1000,
– поделились в Luxoft.
Ciklum
Ciklum в течение 2021 года нанял более 1700 человек на инженерные вакансии в Украине. Больше всего нуждались в специалистах этих направлений: JavaScript, .NET, Java, Manual QA, Automation QA, DevOps, Delivery Management, RPA, SAP/Hybris.
Очень высока конкуренция работодателей за таланты. Степень "перегретости" рынка труда, в частности, в Украине, растет с четвертого квартала 2020 года. Сейчас, кажется, что этот тренд сохранится,
– ожидают в Ciklum.
Украинские стартапы
В пятерке крупнейших компаний только одна с украинскими корнями. Однако в Украине очень много стартапов, созданных украинцами, которые также нанимают IТ-специалистов. Ранее 24 канал провел интервью с учредителями таких компаний.
- Скоро можно будет заказывать одежду в интернете и не переживать, что размер не подойдет, ведь украинцы из 3DLook создали технологию онлайн-примерок.
- Основатель Jiji запустил в Африке самый большой маркетплейс.
- Весь мир изучает языки на украинской платформе Preply.
- А проверяет свои рабочие письма и переписки с помощью сервиса Grammarly.