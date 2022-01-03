EPAM

Компания EPAM зашла на украинский рынок в 2005 году и стала крупнейшей компанией по количеству работников. Только в 2021 году она наняла 5500 украинских специалистов. Больше всего – уровня Middle.

Больше всего нанимали людей по этим направлениям:

Front-end;

Functional Testing;

Java;

Business Analysis;

.NET.

Существенных сложностей мы не почувствовали. Среди главных тенденций этого года – повышение конкуренции за таланты и рост финансовых ожиданий кандидатов,

– сообщили в компании.

SoftServe

Компания SoftServe, которую основали студенты из Львова еще в 1993 году, наняла в прошлом году 4 611 человек . Почти половину этих работников наняли по следующим направлениям QM Quality Control – 13%, Web UI – 13%, Java – 9%, .NET – 7% и DevOps – 6%.

В этом году дефицит квалифицированных специалистов только усугублялся, поэтому IТ-рынок ежемесячно становился все более перегретым. Расти в условиях повышенного спроса было вызовом для нас, но все же мы справились,

– подытоживают год в SoftServe.

GlobalLogic

В 2021 году американская компания GlobalLogic наняла в Украине 1656 специалистов , в основном на уровень Junior (40,4%).

"Перегретость" IT-рынка сказалась, в частности, на рекрутинге. Повышенный спрос и высокая конкуренция за таланты привели к очевидным последствиям, например, увеличению компенсаций инженерам,

– сообщили в GlobalLogic.

Luxoft

Швейцарская IТ-компания Luxoft наняла в 2021 году около 500 украинских специалистов . В отличие от предыдущих компаний Luxoft искала работников с большим опытом: 55% заполненных вакансий – Senior и только 10% для Junior.

Задача по привлечению талантов в этом году была со звездочкой, потому что спрос на IТ-услуги, а значит, и на инженеров увеличился в разы. Например, в Luxoft Ukraine спрос увеличился в три раза за пол года: еще в сентябре 2020 года у нас было 300 вакансий, а уже в марте 2021 года – 1000,

– поделились в Luxoft.

Ciklum

Ciklum в течение 2021 года нанял более 1700 человек на инженерные вакансии в Украине. Больше всего нуждались в специалистах этих направлений: JavaScript, .NET, Java, Manual QA, Automation QA, DevOps, Delivery Management, RPA, SAP/Hybris.

Очень высока конкуренция работодателей за таланты. Степень "перегретости" рынка труда, в частности, в Украине, растет с четвертого квартала 2020 года. Сейчас, кажется, что этот тренд сохранится,

– ожидают в Ciklum.

Украинские стартапы