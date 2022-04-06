Когда деньги не пахнут: Henkel продолжит работать в России
Немецкая химическая компания Henkel продолжит работать в России лишь с определенными сокращениями. Там объясняют это заботой о своих российских работниках.
Позиция Henkel
В Henkel считают, что делают все правильно, поскольку действуют в рамках наложенных на Россию санкций:
- компания остановила рекламу в государственных медиа;
- заморозила будущие инвестиции в Россию.
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Общество иногда воспринимает это очень критично. Поэтому для меня важно подчеркнуть, что мы полностью применяем все соответствующие санкции,
– заявила глава Henkel Симона Бейгель-Трах.
Она добавила, что руководство компании будет очень внимательно следить за текущими геополитическими событиями и принимать дальнейшие меры в случае необходимости.
Забота о России, а не Украине
Главный исполнительный директор компании Карстен Кнобель подчеркнул, что полный выход из России может иметь далеко идущие последствия, в частности для их российских работников. Отметим, что на 11 российских заводах работает около 2 500 работников.
При этом четыре производственные площадки компании в Украине, где работает около 600 человек, после вторжения России компания Henkel закрыла.
Как Henkel финансирует войну в Украине
В 2020 году Henkel получила 84,1 миллиарда рублей выручки (1,13 миллиарда долларов), по данным Forbes. То есть компания принесла в российский бюджет сотни миллионов долларов в виде налога, на которые страна-агрессор могла профинансировать запуск ракет по мирным украинским городам.
Как компании финансируют войну в Украине / инфографика 24 канала
Как бойкотировать компанию
- Не покупайте продукцию под марками Рersil, Pril, Bref, Taft, Schwarzkopf, Shauma, Fa, Brillance, Glisskur и Dial.
- Распространяйте информацию об аморальном выборе компании Henkel в соцсетях. Делайте это не только для украинцев, но и для мира – приоритетно для немцев, чтобы и они давили на свою компанию.
- Если вы живете в Германии, организуйтесь в митинги под главным офисом компании в Дюссельдорфе. Компания должна почувствовать еще больше давления, чтобы выйти с рынка страны-агрессора.
Кроме Henkel, еще ряд химических компаний не покидает рынка России. Это: BASF, MBCC, Bayer, 3M, Wacker и The Dow Chemical Company.
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