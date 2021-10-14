Предприятия-производители тонизирующего напитка предостерегают, что цены будут продолжать расти . Что будет происходить на рынке кофе в ближайшее время – далее в материале.

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Что случилось

Бразилия – крупнейший в мире производитель кофе и кофейной продукции. Из-з а неблагоприятной погоды страна в этом году потеряла более 11% плантаций сортов арабики . В результате цены на популярный напиток выросли до 7-летнего максимума .

Альтернативный игрок рынка – Колумбия – воспользовался ситуацией . Около полумиллиона колумбийских семей зарабатывают на жизнь именно выращиванием кофейных зерен. Тамошние фермеры поняли, что цены растут, а значит, заморозили поставки .

Таким образом Колумбия решила продавать кофе дороже . В целом страна отменила заключенные ранее договоренности с экспортными покупателями и "придержала" около 1 миллиона мешков зерен , что составляет в среднем 10% всего их урожая.

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Какие последствия

Проблемы с поставками нанесли сокрушительные убытки экспортерам, обжаривателям и продавцам. Из-за уменьшения объемов поставок вся цепочка остановилась и начала терять деньги .

Впрочем, эксперты успокаивают, что повышение цен на кофе будет временным . Фермеры все же будут вынуждены реализовать собранный урожай до конца этого года, или же в начале следующего.