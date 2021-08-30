Кофе может значительно подорожать: надвигается глобальный дефицит напитка – причины

Вьетнам вызвал обеспокоенность по поводу глобальных поставок кофе, поскольку крупнейший город страны объявил о локдауне из-за распространения штамма коронавируса "Дельта". Государство юго-восточной Азии является одним из крупнейших экспортеров робусты в мире.

Горьковатые на вкус зерна используют для производства растворимого кофе и некоторых смесей для эспрессо. Оптовые цены на робусту в этом году уже выросли на 50%.

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Локдаун во Вьетнаме

Локдаун юго-восточного города Хошимин означает, что экспортеры будут испытывать сложности с поставками своих товаров в порты, в частности, кофейные зерна могут вообще не попасть на глобальный рынок. Город и его порты являются ключевым звеном судоходной сети, которая курсирует с Китая в Европу.

Вьетнамская Ассоциация кофе и какао, вместе с рядом других организаций, призвали правительство страны ослабить ограничения, чтобы избежать возможных задержек с поставками и связанных с этим расходов.

На прошлой неделе министр транспорта Вьетнама отреагировал на беспокойство, приказав региональным органам власти на юге страны принять меры, чтобы ослабить "ненужные преграды при перевозке грузов".

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Другие проблемы с кофе

К слову, штамм "Дельта" в настоящее время является не единственной проблемой кофейной индустрии. Бразилия, крупнейший в мире производитель арабики, заявила о малых урожаях из-за сокрушительных засух и морозов.

Добавим, что подобные морозы в Бразилии в последний раз фиксировали в 1994 году. Тогда стоимость кофейных зерен выросла в несколько раз. Согласно отчетам, некоторые кофейные фермы в этом году вынуждены пересаживать плодовые деревья. По оценкам экспертов, чтобы вернуться к предыдущим показателям производства, потребуется как минимум три года.