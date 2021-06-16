В понедельник 14 июня 2021 года Билл Гейтс опубликовал свой ежегодный список литературы на лето в своем блоге GatesNotes.
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Я обнаружил, что тянусь к книгам о сложных отношениях между человечеством и природой,
– написал он, предположив, что на его выбор повлияла пандемия COVID-19.
В то же время Билл Гейтс предполагает, что на его читательские предпочтения повлияла и его работа по предотвращению изменения климата.
Какова бы ни была причина, большинство книг в моем списке чтения на лето этого года касаются того, что происходит, когда люди вступают в конфликт с окружающим миром,
– комментирует свой выбор книг Билл Гейтс.
Что именно рекомендует прочитать Билл Гейтс
В отличие от своего списка для чтения на 2020 год, в котором была только нехудожественная литература, на этот раз Билл Гейтс включил один роман, надеясь, что "хотя бы одна из этих книг вызовет у вас интерес этим летом".
Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric GE авторства Томаса Грета.
По мнению Билла Гейтса это глубокое погружение в процесс падения "General Electric", в котором предлагается непредвзятый взгляд на просчеты и ошибки, допущенные руководством некогда знаменитой компании.
Масштабное исследование краха американского гиганта / Фото Gatesnotes
Книга "Lights Out" наконец дала мне ответы на многие вопросы, которые я искал о том, как такая большая и успешная компания, как GE, могла потерпеть крах,
– пишет Гейтс.
Он рекомендует эту книгу как учебное пособие для всех, кто занимает руководящую должность.
Under a White Sky: The Nature of the Future авторства Элизабет Колберт.
Билл Гейтс описывает это произведение в стиле нон-фикшн от Елизаберт Колберт, которая долгое время является автором в The New Yorker, как "самый прямой пример влияния человека на природу". В нем подробно описываются различные методы, включая разновидности генной инженерии и геоинженерию (масштабные попытки манипулировать климатическими системами для предотвращения изменения климата). А также то, как люди этими методами непосредственно вмешиваются в окружающую среду.
Как и все ее книги, эту очень приятно читать,
– пишет миллиардер.
A Promised Land авторства Барака Обамы.
По словам миллиардера, первый из двух мемуаров 44-го президента США чрезвычайно честно рассказывает об опыте работы в Белом доме, в том числе о том как сложно быть изолированным человеком, который в конечном итоге принимает решение.
Земля обетованная сразу стала бестселлером / Фото Yakaboo
Книга "A Promised Land" (Земля обетованная) охватывает период пребывания Обамы на посту до момента спецоперации 2011 года, в ходе которой был убит Усама бин Ладен. Билл Гейтс называет мемуары Барака Обамы "захватывающим взглядом" на то, как президент вел страну и свою семью через трудные времена.
The Overstory авторства Ричарда Пауэрса.
Это единственный художественный роман, который попал в список летнего чтения Гейтса.
Это одно из самых необычных произведений, которые я читал за последние годы. Несмотря на то, что в книге представлен достаточно экстремальный взгляд на необходимость защиты лесов, я был тронут страстью каждого героя к своему делу и заканчивал чтение книги с желанием узнать больше,
– пишет в своем блоге Билл Гейтс.
Роман рассказывает о пяти деревьев, уникальный жизненный опыт которых объединяет их с девятью американцами для решения проблемы уничтожения лесов.
An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale of Four Lives авторства Мэтта Рихтеля
Длинное название книги американского писателя "Элегантная защита. Новая необычная наука об иммунной системе: Повесть о четырех жизнях" прямо указывает на то, что в ней говорится об иммунной системы человека.
Книга об иммунной системе актуальна в период коронакризиса / Фото Inquirer
Это допандемическое исследование иммунной системы человека, является ценным произведением, которое поможет вам понять, что нужно сделать, чтобы остановить COVID-19,
– пишет Билл Гейтс.
Мэтт Рихтель, который также является автором материалов в New York Times, рассказывает о четырех личностях вынужденных управлять своей иммунной системой с помощью различных средств, что, по словам Гейтса, делает тему "доступной" и одновременно "очень интересной".