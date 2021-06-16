В понедельник 14 июня 2021 года Билл Гейтс опубликовал свой ежегодный список литературы на лето в своем блоге GatesNotes.

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Я обнаружил, что тянусь к книгам о сложных отношениях между человечеством и природой,

– написал он, предположив, что на его выбор повлияла пандемия COVID-19.

В то же время Билл Гейтс предполагает, что на его читательские предпочтения повлияла и его работа по предотвращению изменения климата.

Какова бы ни была причина, большинство книг в моем списке чтения на лето этого года касаются того, что происходит, когда люди вступают в конфликт с окружающим миром,

– комментирует свой выбор книг Билл Гейтс.

Что именно рекомендует прочитать Билл Гейтс

В отличие от своего списка для чтения на 2020 год, в котором была только нехудожественная литература, на этот раз Билл Гейтс включил один роман, надеясь, что "хотя бы одна из этих книг вызовет у вас интерес этим летом".

Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric GE авторства Томаса Грета.

По мнению Билла Гейтса это глубокое погружение в процесс падения "General Electric", в котором предлагается непредвзятый взгляд на просчеты и ошибки, допущенные руководством некогда знаменитой компании.

Масштабное исследование краха американского гиганта / Фото Gatesnotes

Книга "Lights Out" наконец дала мне ответы на многие вопросы, которые я искал о том, как такая большая и успешная компания, как GE, могла потерпеть крах,

– пишет Гейтс.

Он рекомендует эту книгу как учебное пособие для всех, кто занимает руководящую должность.

Under a White Sky: The Nature of the Future авторства Элизабет Колберт.

Билл Гейтс описывает это произведение в стиле нон-фикшн от Елизаберт Колберт, которая долгое время является автором в The New Yorker, как "самый прямой пример влияния человека на природу". В нем подробно описываются различные методы, включая разновидности генной инженерии и геоинженерию (масштабные попытки манипулировать климатическими системами для предотвращения изменения климата). А также то, как люди этими методами непосредственно вмешиваются в окружающую среду.

Как и все ее книги, эту очень приятно читать,

– пишет миллиардер.

A Promised Land авторства Барака Обамы.

По словам миллиардера, первый из двух мемуаров 44-го президента США чрезвычайно честно рассказывает об опыте работы в Белом доме, в том числе о том как сложно быть изолированным человеком, который в конечном итоге принимает решение.

Земля обетованная сразу стала бестселлером / Фото Yakaboo

Книга "A Promised Land" (Земля обетованная) охватывает период пребывания Обамы на посту до момента спецоперации 2011 года, в ходе которой был убит Усама бин Ладен. Билл Гейтс называет мемуары Барака Обамы "захватывающим взглядом" на то, как президент вел страну и свою семью через трудные времена .

The Overstory авторства Ричарда Пауэрса.

Это единственный художественный роман , который попал в список летнего чтения Гейтса.

Это одно из самых необычных произведений, которые я читал за последние годы. Несмотря на то, что в книге представлен достаточно экстремальный взгляд на необходимость защиты лесов, я был тронут страстью каждого героя к своему делу и заканчивал чтение книги с желанием узнать больше,

– пишет в своем блоге Билл Гейтс.

Роман рассказывает о пяти деревьев, уникальный жизненный опыт которых объединяет их с девятью американцами для решения проблемы уничтожения лесов.

An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale of Four Lives авторства Мэтта Рихтеля

Длинное название книги американского писателя "Элегантная защита. Новая необычная наука об иммунной системе: Повесть о четырех жизнях" прямо указывает на то, что в ней говорится об иммунной системы человека.

Книга об иммунной системе актуальна в период коронакризиса / Фото Inquirer

Это допандемическое исследование иммунной системы человека, является ценным произведением, которое поможет вам понять, что нужно сделать, чтобы остановить COVID-19,

– пишет Билл Гейтс.