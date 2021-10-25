Китайский стример продал товаров на 1,9 миллиарда долларов всего за день

Продавец-стример Остин Ли Цзяци, более известный как "Король помад", продал товаров на сумму 1,9 миллиарда долларов. Это был только первый день ежегодного фестиваля покупок Alibaba Group Holding Ltd.

Остин Ли в течение 12 часов в прямом эфире продавал различные продукты компании Alibaba: от гелей для душа к наушникам. Стрим собрал 250 миллионов зрителей. Так, ему удалось установить рекорд как по объему продаж, так и по количеству просмотров, сообщает taosj.com.

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Обычно у нас ежедневно около 20 миллионов просмотров, но сегодня у нас 250 миллионов. Девушки, откуда вы беретесь?

– написал Остин Ли на Weibo.

К слову, Остин Ли заработает 20% от всех проданных товаров. То есть за 12 часов работы в прямом эфире он заработал около 380 миллионов долларов. Правда, это лишь предварительные продажи, от части покупок еще могут отказаться.

Что известно о Остине Ли Цзяци Начал свою карьеру Ли как обычный консультант в магазине косметики. Сегодня же его называют лучшим продавцом косметических средств в Китае. Однажды он продал 15 000 помад всего за 5 минут. В своих прямых эфирах он дает зрителям бьюти-советы и тестирует все помады на себе. Именно поэтому его и стали называть "Королем помад". Его карьера приносит ему немалые деньги.

Начал свою карьеру Ли как обычный консультант в магазине косметики. Сегодня же его называют лучшим продавцом косметических средств в Китае. Однажды он продал 15 000 помад всего за 5 минут. В своих прямых эфирах он дает зрителям бьюти-советы и тестирует все помады на себе. Именно поэтому его и стали называть "Королем помад". Его карьера приносит ему немалые деньги. Time прогнозирует, что к 2023 году в Остина Ли на счетах уже будет 15 миллиардов долларов.

"День холостяков" в Китае

В 2009 году компания Alibaba начала "День холостяков" – фестиваль покупок для мужчин и женщин, не состоящих в отношениях. Это что-то вроде "Черной пятницы" или "Кибер-понедельника", когда ритейлеры снижают цены на свои товары.

Пандемия коронавируса только усилила интерес потребителей к онлайн-покупкам. К примеру, в 2020 году Alibaba за время фестиваля (он длится 3 недели) продала товаров на сумму 75 миллиардов долларов.



В 2020 году Остин Ли в "День холостяков" продал товаров на сумму 145 миллионов долларов / Фото Youku