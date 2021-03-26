Китайский стартап электромобилей NIO закрывает завод. Причиной стала глобальная нехватка полупроводников. Известно, что заводы не будут работать 5 дней.

О таком решении компания сообщила в пятницу, 26 марта. По словам представителей, прекращение производства сократит поставки NIO в первом квартале по крайней мере на 500 автомобилей.

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Таким образом ожидаемые поставки в первые 3 месяца 2021 года составляют 19 500 автомобилей. Стоит напомнить, что прогнозировали поставки примерно в 20 500 автомобилей.

Даже с сокращением, NIO все равно будет иметь большее количество поставок автомобилей в начале 2021, чем конкуренты Xpeng и Li Auto.

Почему не хватает полупроводников

Высокоспециализированная цепочка поставок чипов пострадал от последствий пандемии COVID-19, а также торговой напряженности между Китаем и США, которая началась при администрации Трампа.

К слову. В 2020 году акции компании NIO взлетели в 12 раз. Они подорожали на 1105%.