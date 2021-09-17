Китайские автопроизводители являются крупнейшими конкурентами Tesla, – Илон Маск

В своем видео для Всемирного конгресса новых энергетических авто 2021 года Илон Маск подчеркнул, что программное обеспечение будет определять будущее автомобильной промышленности. Миллиардер добавил, что крупнейшими конкурентами Tesla в этой области являются китайские автопроизводители.

Выступление Илона Маска восприняли довольно неоднозначно, ведь богач впервые зачитывал готовые ответы на вопросы, которые ему прислали заранее. Раньше миллиардер часто делал громкие и иногда скандальные заявления импульсивно и спонтанно.

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О чем рассказывал Илон Маск

Илон Маск прокомментировал планы Tesla касательно фокусирования производства автомобилей в Китае, чтобы уменьшить их стоимость и удовлетворить большую часть спроса на рынке, который является крупнейшим авторынком в мире.

СЕО Tesla также не обошел вниманием вопрос конкуренции с китайскими автопроизводителями. По словам миллиардера, именно они являются лидерами в области программного обеспечения.

Я очень уважаю многих китайских автопроизводителей за их вклад в развитие технологий. Согласно моим наблюдениям, китайские автомобильные компании являются наиболее конкурентоспособными в мире, особенно потому, что очень хорошо разбираются в программном обеспечении,

– добавил Маск.

В начале 2021 года Tesla объявила о некоторых проблемах с реализацией своих авто в Китае. Говорится о конфиденциальности данных – Народно-освободительная армия Китая запретила парковать Tesla вблизи военных баз и административных зданий из-за установленных в автомобилях камер.

Тогда Маск заявил, что "Tesla не использует свои камеры с целью шпионажа за Китаем", однако на запрет это никак не повлияло.

Выступление Илона Маска для Всемирного конгресса новых энергетических авто: смотрите видео