Центр суперкомпьютеров для анализа данных, полученных из космоса, планируют построить в Южном космическом порту Китая Вэньчан до конца этого года. Это обойдется в 3,1 миллиарда долларов.

Космические планы Китая

Суперкомпьютерный центр будет предоставлять услуги по передаче больших данных для отраслей промышленности, включая аэрокосмическую и морскую отрасли . Государственные СМИ пишут о начале работы центра в 2022 году.

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В следующее десятилетие Китай планирует запустить огромные созвездия коммерческих спутников , которые могут предлагать различные услуги, начиная от высокоскоростного Интернета для самолетов и заканчивая отслеживанием поставок угля.

Как достигнут цели

Чтобы удовлетворить спрос на запуски спутников, Китаю придется:

строить большие ракеты, которые могут нести больше спутников;

строить больше мест запуска ракет;

одновременно делать ракеты большими и создавать больше мест для запуска.



Место запуска ракет в Китае / Фото CNSA

Сейчас Китай имеет четыре места запуска – три внутренних и один в Вэньчан в провинции Хайнань. Ранее в этом месяце правительство Китая заявило, что планирует новую коммерческую космическую базу в Хайнане, чтобы удовлетворить спрос на запуски, который растет.