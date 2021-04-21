Китай вложит 3 миллиарда долларов в суперкомпьютеры для анализа данных из космоса
Центр суперкомпьютеров для анализа данных, полученных из космоса, планируют построить в Южном космическом порту Китая Вэньчан до конца этого года. Это обойдется в 3,1 миллиарда долларов.
Источник:The Economic Times
Космические планы Китая
Суперкомпьютерный центр будет предоставлять услуги по передаче больших данных для отраслей промышленности, включая аэрокосмическую и морскую отрасли. Государственные СМИ пишут о начале работы центра в 2022 году.
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В следующее десятилетие Китай планирует запустить огромные созвездия коммерческих спутников, которые могут предлагать различные услуги, начиная от высокоскоростного Интернета для самолетов и заканчивая отслеживанием поставок угля.
Как достигнут цели
Чтобы удовлетворить спрос на запуски спутников, Китаю придется:
- строить большие ракеты, которые могут нести больше спутников;
- строить больше мест запуска ракет;
- одновременно делать ракеты большими и создавать больше мест для запуска.
Место запуска ракет в Китае / Фото CNSA
Сейчас Китай имеет четыре места запуска – три внутренних и один в Вэньчан в провинции Хайнань. Ранее в этом месяце правительство Китая заявило, что планирует новую коммерческую космическую базу в Хайнане, чтобы удовлетворить спрос на запуски, который растет.
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