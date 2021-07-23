Китайская индустрия внешкольного репетиторства в последние годы переживает значительный рост. Лица, которые могут себе позволить дополнительные занятия для детей, считают такие занятия эффективными способами для повышения уровня образования и вступления молодежи в лучшие профессиональные и высшие учебные заведения страны.

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Пекин обеспокоен бумом репетиторства

Бум репетиторства, однако, обеспокоил Пекин, поскольку это привело к большой нагрузке на учащихся и увеличения финансовой нагрузки на родителей. Официальные власти Китая выражают обеспокоенность тем, что рост расходов на внешкольную академическую подготовку может привести к увеличению неравенства в образовании и вызвать социальные потрясения.

Правительство решило "убить" этот сектор, потому что он создал слишком много проблем, начиная от неравенства в образовании и заканчивая низкой рождаемостью. Если лучший способ попасть в хорошие школы – это посещение частных курсов репетиторов, то богатые дети будут иметь несправедливое преимущество перед бедными,

– говорит Ли Чэндун, основатель пекинского аналитического центра Dolphin Think Tank.

Строгий запрет для иностранцев заниматься репетиторством с китайскими детьми

По словам, аналитиков, в новом документе также отмечается, что Пекин будет "строго" запрещать иностранцам заниматься репетиторством с китайскими детьми . Такое ограничение может прекратить деятельность на территорию Китая таких образовательных технологических компаний, как VIPKID, которая организует онлайн-уроки для китайских детей с преподавателями из США и Канады.

Идеологические проблемы с иностранными учителями

Коммунистические власти Китая жестко контролируют иностранное влияние / Фото CNN

Бывший сотрудник отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, партийного органа, отвечающего за цензуру и СМИ, сообщил, что Пекин пошел на этот шаг после того, как обнаружил идеологические проблемы в частном репетиторстве с участием иностранцев.

Мы должны восстановить контроль в этой области,

– сказал бывший коммунистический партработник.

Колоссальные потери образовательного бизнеса Китая: 16 миллиардов долларов за один день

Три крупнейшие китайские образовательные компании, котирующиеся на бирже в Нью-Йорке, только на фоне предварительных данных о новых ограничениях со стороны правительства Китая, не досчитались почти 60% капитализации. В долларовом эквиваленте акции TAL Education, Gaotu Techedu и New Oriental Education потеряли почти 16 миллиардов долларов

TAL – крупнейшая по рыночной стоимости образовательная компания Китая, имеет в штате около 45 тысяч сотрудников и управляет 990 учебными центрами в 102 городах страны.

Китайские инвесторы в сфере образования, уже заявили о том, что эти шаги правительства станут причиной кредитного кризиса и массовых увольнений в этой области.

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