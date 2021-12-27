Соответствующее постановление опубликовали Министерство торговли и Национальная комиссия по развитию и реформам Китая. Отмечается, что иностранные физические лица и организации смогут инвестировать исключительно в производство легковых автомобилей с 1 января 2022 года.

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Что известно об ограничении иностранных инвестиций в Китае

В Китае действуют ограничения или полные запреты на иностранные инвестиции в некоторые области деятельности на территории страны. В настоящее время они распространяются на 31 сферу промышленности и бизнеса, в частности, на производство и распространение фильмов, а также табачных изделий.

В сфере медицины иностранные организации обязаны создавать совместные компании с местными партнерами, которые традиционно обязаны владеть контрольным пакетом акций таких компаний.

Иностранная собственность в китайской автомобильной промышленности со следующего года станет возможной. Вероятно, таким образом коммунистические власти стремятся развить внутренний рынок производства легковых автомобилей на фоне последних успехов в этой области своих конкурентов – Японии и США.

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