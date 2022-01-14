Китай платит за молчание, и недавно купил Илона Маска, – игрок НБА Фридом

Баскетболист турецкого происхождения Энес Кантер Фридом ныне является гражданином США и играет за команду НБА Бостон Селтикс. Он обвинил Илона Маска и компанию Nike в подыгрывании бесправным действиям властей Китая.

Спортсмен раскритиковал миллиардера за то, что он открыл автосалон Tesla в Синьцзяне, где продолжаются притеснения уйгуров. Вместе с тем главного спонсора НБА Nike баскетболист обвинил в "современном рабстве" на территории Китая.

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Критика Илона Маска и компании Nike

Звезда НБА "не мог поверить", что Илон Маск открыл автосалон в Синьцзяне, где притеснения мусульманских меньшинств правозащитные организации сейчас приравнивают к геноциду.

Китай покупает молчание, и недавно купил Илона Маска,

– заявил баскетболист.

Кроме того, Фридом считает, что суперзвезда НБА Леброн Джеймс был одним из многих спортсменов, не желавших осуждать нарушения прав человека в Китае. Джеймс якобы молчал, потому что НБА и представляемый им бренд Nike имеют большие экономические интересы в коммунистической стране.

К слову, Фридом призвал всех спортсменов не молчать и выражать свою точку зрения, чтобы добиться перемен. Баскетболист отметил, что дипломатический бойкот зимних игр в Китае со стороны США, Великобритании и Австралии является "хорошим, но недостаточным шагом". Фридом подчеркнул, что мораль и человеческие ценности важнее, чем спортивные медали.