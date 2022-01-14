Спортсмен раскритиковал миллиардера за то, что он открыл автосалон Tesla в Синьцзяне, где продолжаются притеснения уйгуров . Вместе с тем главного спонсора НБА Nike баскетболист обвинил в " современном рабстве " на территории Китая.

На тему "Поддерживает геноцид мусульман": Tesla раскритиковали за открытие автосалона в Синьцзяне

Критика Илона Маска и компании Nike

Звезда НБА " не мог поверить ", что Илон Маск открыл автосалон в Синьцзяне, где притеснения мусульманских меньшинств правозащитные организации сейчас приравнивают к геноциду.

Китай покупает молчание, и недавно купил Илона Маска,

– заявил баскетболист.

Кроме того, Фридом считает, что суперзвезда НБА Леброн Джеймс был одним из многих спортсменов, не желавших осуждать нарушения прав человека в Китае. Джеймс якобы молчал, потому что НБА и представляемый им бренд Nike имеют большие экономические интересы в коммунистической стране.