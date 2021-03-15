Власти Китая готовится наложить рекордный штраф на компанию Alibaba, которая работает в сфере электронной коммерции. Почему такой большой штраф и каковы его причины, читайте на Бизнес 24.

Власти Китая рассматривают возможность наложить на компанию Alibaba штраф, превышающий 975 миллионов долларов. Именно такую ​​сумму заплатила Qualcomm Inc. в 2015 году за антиконкурентную практику. И это до сих пор является крупнейшим в истории Китая штрафом.

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Почему Китай против Alibaba

Джек Ма, один из самых богатых людей Китая и основатель компании, во время мероприятия в Шанхае раскритиковал банковскую систему своей страны. С тех пор китайское правительство как никогда внимательно изучает его бизнес.

Пекин уже несколько месяцев пристально наблюдает и за дочерней компанией Ant Group Co. Власть решительно критикует Ant, которую считает риском для финансовой системы страны, и призывает финтех-компанию внести изменения в свою деятельность.

Власти Китая не имеет целью раздавить Alibaba. Хотят максимально отделить компании от своего основателя Джека Ма и сблизить ее с китайским правительством.

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