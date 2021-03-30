В Китае арендодатели начали закрывать магазины H&M. Причиной стало заявление ритейлера о том, что он откажется использовать хлопок, произведенный уйгурами в автономном районе Китая Синьцзяне. Торговые центры считают такое решение неуважением к государству.

Для компании новости о закрытии – не самые лучшие. Есть угроза, что они потеряют свой четвертый по величине рынок. Его опережает только Германия, США и Великобритания.

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Не менее 6 магазинов H&M уже закрыли, в частности в таких городах:

Урумчи;

Иньчуань;

Чанчунь;

Ляньюньган.

Арендаторы снимают вывески H&M. Если искать магазины через Apple Maps – их теперь гораздо меньше. В то же время Google Maps показывает еще более 10 точек H&M. Но стоит отметить, что в Китае это приложение заброковано – им можно пользоваться только через VPN.

Справка. Такое заявление о хлопке сделали Nike и Adidas, оно также разозлило их покупателей.

По состоянию на ноябрь 2020 года в Китае было 505 магазинов H&M.