В Китае считают, что авто Tesla может шпионить за военными и чиновниками страны. Из-за этого им не позволяют ездить на транспорте этой компании. В то же время генеральный директор Tesla Маск уже отреагировал на такую ​​информацию.

В Китае запретили ездить на Tesla также работниками стратегических предприятий и "чувствительных" отраслей. Заверили, что это может быть угрозой нацбезопасности.

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Почему власти Китая так считают

Там провели испытания. Выяснили, что оптические сенсоры электромобилей Tesla могут передавать изображения.

Именно с этой причины власти опасаются, что информацию об их граждан будут передавать в США. Отметили, что это могут делать даже с геолокацией, личной информацией водителя и номерами телефонов.

Также в Китае решили запретить въезд Tesla на военные базы и в жилые комплексы для работников "чувствительных" предприятий и некоторых государственных агентств.

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Маск уже отреагировал

Генеральный директор компании Илон Маск заверил, что Tesla никогда не будет предоставлять правительству США данные, собранные транспортными средствами в Китае или других странах.

Если бы коммерческая компания действительно участвовала в шпионаже – негативные последствия для нее были бы очень плохими,

– отметил Маск.

Он добавил, что в Tesla – очень сильный стимул быть конфиденциальными с любой информацией. Дело в том, что если будут доказательства шпионажа – компанию просто закроют.