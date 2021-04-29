Закрытые кинотеатры и перебои в производстве фильмов и телепередач спутали финансовые планы крупнейшей в мире компании по производству игрушек – Hasbro, несмотря на повышенный спрос на игровые наборы Play-Doh и игрушечное оружие бренда Nerf.

Компания Hasbro за несколько месяцев до начала глобальной пандемии Covid-19 завершила поглощение Entertainment One. Стоимость сделки по приобретению одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся преимущественно покупкой, распространением и производством фильмов, музыки и телевизионных сериалов, составила 4 миллиарда долларов.

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Комментируя неутешительные финансовые показатели первого квартала прошлого года в Hasbro основными причинами уменьшения прибыли называли массовое закрытие кинотеатров, поскольку общий доход вырос всего на 1 процент до 1,11 миллиарда долларов, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

В компании сообщили о намерении повысить цены на игрушки и игры в этом году, чтобы компенсировать рост стоимости некоторых видов сырья.

Компания Hasbro, стоимость которой оценивается в почти в 14 миллиардов долларов, ведет свою историю от Генри, Хилла и Германа Хассенфельдов, которые основали фирму в Род-Айленде в 1923 году. В последние годы производитель игрушек активно пытается расширить свой бизнес в сфере развлечений.

Однако, даже несмотря на повышение котировок акций компании за последние дни, в понедельник вечером Hasbro объявила о планах продать музыкальный подразделение Entertainment One американской инвестиционной группе компаний Blackstone за 385 миллионов долларов.

Положительную динамику имеет только подразделение франчайзинговых брендов компании, включая такие бренды как Monopoly, Nerf и Transformers. В этой сфере деятельности Hasbro рост доходов составил 24 процента к 491,5 миллиона долларов.

Единые прибыльные бренды Hasbro в прошлом году / Фото 24 канал