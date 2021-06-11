Киевстар приглашает студентов на стажировку по программе STARt Yourself

Найти работу сразу после обучения – еще то испытание, но с практическими навыками в дополнение к диплому шансы существенно возрастают. В материале Бизнес 24 рассказываем, как получить этот практический опыт.
Инвестиции в будущее
Глобальные компании уже давно поняли, что необходимо инвестировать в будущих специалистов деньги и время: одни финансируют стипендиальные программы в частных университетах, чтобы обеспечить качественным образованием, другие – предлагают стажировки, чтобы молодежь набралась полезного практического опыта.
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- Например, транснациональная компания LVMH запустила свою школу для обучения "Высшая школа ремесел", где они готовят специалистов "для себя" сразу в нескольких направлениях.
- Украинские компании Grammarly и SQUAD финансируют стипендиальную поддержку студентам факультета прикладных наук УКУ, ведь потенциально они могут стать частью их компании.
- Инвестиционный банк Morgan Stanley ежегодно предлагает студентам более тысячи стажировок не только в США, но и в Европе и Азии.
- Не осталась в стороне и компания Facebook – каждый студент-стажер получает своего ментора и развивается в направлении, которое выбрал. Успешная стажировка может привести к трудоустройству.
Украинские компании присоединились к мировому тренду / Фото Киевстар
Эти компании понимают, что, инвестировав в таланты, они не только им помогают, но и воспитывают для себя замечательных специалистов. Однако, не все компании готовы мыслить на перспективу, а поэтому студентам без опыта приходится трудно.
Без опыта – нельзя
Согласно данным Work.ua, в 53% случаях работодатели прежде всего обращают внимание на опыт работы, а не на образование, профессиональные навыки или личные качества.
Однако, по исследованиям KPMG, риск нехватки квалифицированных кадров в Украине в 2020 году оказался на четвертой позиции среди угроз долгосрочного роста. А в мире он поднялся на первую строчку.
Новые тренды уже в Украине
Постепенно к украинским компаниям уже приходит это понимание: около 59% руководителей организаций отмечают, что отдают предпочтение инвестициям в развитие человеческого капитала. Однако до сих пор многие из них не оплачиваются, другие не дают никаких возможностей трудоустройства.
Качественную программу со стажировки для студентов с возможностью дальнейшего трудоустройства предлагает компания "Киевстар" – оператор мобильной связи для почти 26 миллионов украинцев и надежный партнер для бизнеса. Киевстар проводит сбор заявок на участие в программе стажировки STARt Yourself-2021.
Не секрет, что выпускникам вузов без опыта работы достаточно сложно трудоустроиться. Годы опыта рекрутера подтверждают: теоретических знаний, полученных в учебных заведениях, недостаточно – нужна практика. Собственно, это мы и предлагаем студентам – получить практические знания и из статуса учащихся перейти на другую ступеньку, стать специалистами,
– комментирует Светлана Кончанина, руководитель департамента по привлечению и развитию талантов Киевстар.
Программа STARt Yourself-2021
Для кого
Это программа для студентов украинских ВУЗов, обучающихся на третьем и выше курсах.
Какое направление
В компании предлагают следующие направления для стажировки:
- Цифровой;
- SMM, копирайтинг;
- IT (Machine learning, SQL, аналитика, BigData, IT development);
- Большое количество данных;
- Финансы;
- PR;
- Технический;
- HR.
Кроме узкопрофильному опыта, стажеры получат общие навыки работы в крупной компании, познакомятся с бизнес-процессами, пройдут курс личностного развития, смогут пользоваться учебными платформами Киевстар.
Какой формат
- Стажировка, которая продлится 6 месяцев, оплачивается и фактически является официальным трудоустройством.
- Студентов набирают из всей Украины, ведь стажировку преимущественно проходит онлайн. К слову, Киевстар от начала карантина работает в гибридном формате: около 70% коллектива выполняют работу удаленно.
- Стажеров сопровождать Бадди – сотрудники компании, которые могут подсказать стажерам ответ на любой организационный вопрос. В дополнение, вся необходимая информация для новичков будет в онбординг-приложения – Talmundo. Обновленный онбординг поможет новичку быстро адаптироваться и наладить коммуникацию с руководителем.
- К тому же – график гибкий, смотря на занятость студентов в их учебных заведениях.
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Что в результате
Дальше – вероятно трудоустройства, при условии наличия вакансий. Шансы есть: с 70 стажеров, которые уже завершили программу, 35 получили работу в Киевстар. В компании отмечают, что получить приглашение на работу в компании могут мотивированы на результат участники стажировки, ценности которых совпадают с теми, которых придерживаются в Киевстар.
Это win-win партнерство: как ответственный работодатель мы помогаем молодежи самореализоваться, меняем тенденции рынка труда, указывая, что работать со студентами по силам каждой компании. При наличии вакансий мы приглашаем студентов на постоянную работу и пополняем коллектив энергичными и мотивированными сотрудниками,
– рассказывает Светлана Кончанина.
Как подать заявку
Заявки на стажировку принимают до 21 июня по ссылке . Будьте готовы рассказать о своей мотивации, образование и опыте, а также подготовьте резюме.К слову, это не единственная программа стажировки Киевстар. Returnship направлена на возвращение в карьеру специалистов с опытом, которые имеют большой перерыв в стаже (более 3 лет). Еще одна возможность, которую дает программа – изменение направления деятельности для специалистов в возрасте от 35 лет. Это также оплачиваемую стажировка с официальным трудоустройством.
Программа стажировки от Киевстар / Фото Киевстар