Инвестиции в будущее

Глобальные компании уже давно поняли, что необходимо инвестировать в будущих специалистов деньги и время: одни финансируют стипендиальные программы в частных университетах, чтобы обеспечить качественным образованием, другие – предлагают стажировки, чтобы молодежь набралась полезного практического опыта.

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Например, транснациональная компания LVMH запустила свою школу для обучения "Высшая школа ремесел" , где они готовят специалистов "для себя" сразу в нескольких направлениях.

Украинские компании Grammarly и SQUAD финансируют стипендиальную поддержку студентам факультета прикладных наук УКУ, ведь потенциально они могут стать частью их компании.

Инвестиционный банк Morgan Stanley ежегодно предлагает студентам более тысячи стажировок не только в США, но и в Европе и Азии.

Не осталась в стороне и компания Facebook – каждый студент-стажер получает своего ментора и развивается в направлении, которое выбрал. Успешная стажировка может привести к трудоустройству.



Украинские компании присоединились к мировому тренду / Фото Киевстар

Эти компании понимают, что, инвестировав в таланты, они не только им помогают, но и воспитывают для себя замечательных специалистов. Однако, не все компании готовы мыслить на перспективу, а поэтому студентам без опыта приходится трудно.

Без опыта – нельзя

Согласно данным Work.ua , в 53% случаях работодатели прежде всего обращают внимание на опыт работы, а не на образование, профессиональные навыки или личные качества.

Однако, по исследованиям KPMG , риск нехватки квалифицированных кадров в Украине в 2020 году оказался на четвертой позиции среди угроз долгосрочного роста. А в мире он поднялся на первую строчку.

Новые тренды уже в Украине

Постепенно к украинским компаниям уже приходит это понимание: около 59% руководителей организаций отмечают, что отдают предпочтение инвестициям в развитие человеческого капитала. Однако до сих пор многие из них не оплачиваются, другие не дают никаких возможностей трудоустройства.

Качественную программу со стажировки для студентов с возможностью дальнейшего трудоустройства предлагает компания "Киевстар" – оператор мобильной связи для почти 26 миллионов украинцев и надежный партнер для бизнеса. Киевстар проводит сбор заявок на участие в программе стажировки STARt Yourself-2021.

Не секрет, что выпускникам вузов без опыта работы достаточно сложно трудоустроиться. Годы опыта рекрутера подтверждают: теоретических знаний, полученных в учебных заведениях, недостаточно – нужна практика. Собственно, это мы и предлагаем студентам – получить практические знания и из статуса учащихся перейти на другую ступеньку, стать специалистами,

– к омментирует Светлана Кончанина, руководитель департамента по привлечению и развитию талантов Киевстар.

Программа STARt Yourself-2021

Для кого

Это программа для студентов украинских ВУЗов, обучающихся на третьем и выше курсах.

Какое направление

В компании предлагают следующие направления для стажировки:

Цифровой;

SMM, копирайтинг;

IT (Machine learning, SQL, аналитика, BigData, IT development);

Большое количество данных;

Финансы;

PR;

Технический;

HR.

Кроме узкопрофильному опыта , стажеры получат общие навыки работы в крупной компании, познакомятся с бизнес-процессами, пройдут курс личностного развития, смогут пользоваться учебными платформами Киевстар.

Какой формат

Стажировка, которая продлится 6 месяцев, оплачивается и фактически является официальным трудоустройством.

Студентов набирают из всей Украины, ведь стажировку преимущественно проходит онлайн . К слову, Киевстар от начала карантина работает в гибридном формате: около 70% коллектива выполняют работу удаленно.

Стажеров сопровождать Бадди – сотрудники компании, которые могут подсказать стажерам ответ на любой организационный вопрос. В дополнение, вся необходимая информация для новичков будет в онбординг-приложения – Talmundo. Обновленный онбординг поможет новичку быстро адаптироваться и наладить коммуникацию с руководителем.

К тому же – график гибкий , смотря на занятость студентов в их учебных заведениях.

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Что в результате

Дальше – вероятно трудоустройства, при условии наличия вакансий. Шансы есть: с 70 стажеров, которые уже завершили программу, 35 получили работу в Киевстар . В компании отмечают, что получить приглашение на работу в компании могут мотивированы на результат участники стажировки, ценности которых совпадают с теми, которых придерживаются в Киевстар.

Это win-win партнерство: как ответственный работодатель мы помогаем молодежи самореализоваться, меняем тенденции рынка труда, указывая, что работать со студентами по силам каждой компании. При наличии вакансий мы приглашаем студентов на постоянную работу и пополняем коллектив энергичными и мотивированными сотрудниками,

– рассказывает Светлана Кончанина.

Как подать заявку

Заявки на стажировку принимают до 21 июня по ссылке . Будьте готовы рассказать о своей мотивации, образование и опыте, а также подготовьте резюме.