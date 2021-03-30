Киевстар развивает направление работы с бизнес-клиентами, в частности создает для них новые актуальные сервисы. Какие вакансии в этом направлении предлагает компания, читайте на Бизнес 24.

Украинцы знают Киевстар как ведущего оператора мобильной связи. И действительно, это – лидер рынка телекоммуникаций в Украине почти с 26 миллионами клиентов.

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Впрочем компания также и надежный партнер для бизнеса – она ​​предлагает целую экосистему современных сервисов для работы с клиентами, оптимизации бизнес-процессов, коммуникаций и тому подобное. Среди них – Big Data, IoT, облачные сервисы, электронный документооборот и другие.

Предлагаемые решения помогают работать и развиваться компаниям различных масштабов и направлений деятельности, с ними легко совершенствовать бизнес и делать его более эффективным.

24 канал подготовил подборку актуальных вакансий, которые сейчас предлагает Киевстар в разных городах Украины.

Вакансии в Киевстар Бизнес

Менеджер по маркетингу продуктов для фиксированных услуг B2B

Вместе с командой работник будет развивать новые сервисы и услуги фиксированной телефонии и виртуальной мобильной АТС. Поэтому идеальный кандидат должен:

быть на "ты" с технологиями;

уметь работать с большими массивами данных;

знать английский язык на уровне Intermediate.

Опыт в телекоммуникационной компании или других компаниях, предоставляющих схожие услуги, приветствуется.

Работать можно удаленно или в офисе в Киеве. Подробнее о вакансии читайте по ссылке.

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Консультант по поддержке продаж облачных продуктов Microsoft

Кандидат на эту должность имеет возможность приобщиться к работе компании с мировым именем, ведь Microsoft активно сотрудничает с Киевстар в сфере облачных технологий. Компания ищет человека, который будет работать с корпоративными клиентами Киевстар. Фактически координировать проекты по продаже облачных продуктов.

В Киевстар ожидают, что кандидат уже будет знаком с облачными решениями Microsoft (возможно, даже будет соответствующий сертификат). А также иметь опыт в сфере продаж сервисных услуг и управления проэктам.

Попав на эту должность, кандидат сам выберет, где ему или ей удобнее работать: дома или в киевском офисе. Все детали вакансии – по ссылке.

Специалист по внедрению и развитию облачных сервисов на платформе Microsoft

Еще одна вакансия в сфере облачных технологий, но уже для тех, кто непосредственно будет создавать и работать с облачными продуктами. Ищут человека, который будет исследовать рынок, принимать решения и разрабатывать стратегии. И все это – на основе облачных технологий.

Для этой работы нужно быть технически подкованным и знать:

Облачные продукты Microsoft Azure, MSO 365 и продукты Cyber ​​Security;

Ценообразование для В2В;

Как создавать и запускать на рынок облачные продукты;

MS Office (в частности MS PowerPoint, Excel);

Английский язык на уровне Upper Intermediate.

В киевской вакансии отмечают, что опыт успешно реализованных проектов в качестве руководителя проектов также будет преимуществом.

Специалист по продаже

Специалистов по продажам ищут во Львове и Киеве. Они непосредственно будут работать с клиентами в сферах мобильной и фиксированной связи, продуктов Big Data и облачных решений. А также искать новых клиентов. Среди обязанностей в частности подготовка презентаций, проведение переговоров и заключения сделок.

Идеальный кандидат должен иметь:

Опыт работы в продажах, желательно в сегменте B2B;

Навыки проведения переговоров, способность находить нестандартные подходы и решения;

Презентационные навыки;

Высшее образование.

Также предпочтение отдадут кандидатам, вдобавок иметь еще и:

Опыт работы в телекоме или IT;

Водительское удостоверение категории В;

Знание английского языка на уровне Intermediate.

Подробнее почитать о вакансии можно по ссылке.

Специалист по продаже корпоративных решений

Специалистов по продаже корпоративных решений ищут в Сумах, Ужгороде, Ровно, Киеве и Одессе. Но в вакансии отмечают, что, заботясь о безопасности своих работников, компания не спешит возвращать их в офисы.

Требования к кандидатам идентичны. Отличие в обязанностях: работник предлагать клиентам готовые решения на базе Microsoft Modern Workplace и Microsoft Azure.

Специалист по развитию корпоративных клиентов

На эту должность рассматривают кандидатов из Ровно, Днепра и Киева. Основные функциональные обязанности:

Построение и развитие прочных отношений с закрепленными клиентами

Поддержка и обработка обращений клиентов в соответствии со стандартами компании Киевстар;

Проведение встреч с клиентами с целью улучшения качества обслуживания и продажи дополнительных услуг;

Подготовка документов и участие в тендерных закупках;

Работа с дебиторской задолженностью по клиентам закрепленной базы;

Анализ клиентов на предмет риска перехода к другим операторам со следующими действиями по их содержанию.

Ищут кандидаты с опытом работы от 2 лет в сфере обслуживания или продаж корпоративным клиентам.

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Почему Киевстар

Независимо от вакансии компания обещает такие условия труда:

Удаленное рабочее место, с возможностью посещать офис;

Программа онбордингу, что позволяет легко и быстро адаптироваться новичкам в компании в режиме он-лайн;

Один из лучших в Украине соцпакетов с медицинским страхованием и помощью в различных жизненных ситуациях;

Достойная оплата труда официальная;

Безграничные возможности онлайн обучения тренинги, курсы;

Профессиональное и личностное развитие;

Бонусы за качественную работу.

Это далеко не все вакансии, которые сейчас предлагает компания Киевстар. Заходите на сайт компании и ищите работу именно для вас, ведь выбор действительно широк – более 70 вакансий в различных сферах.