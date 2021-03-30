Киевстар Бизнес ищет специалистов в свою команду
Киевстар развивает направление работы с бизнес-клиентами, в частности создает для них новые актуальные сервисы. Какие вакансии в этом направлении предлагает компания, читайте на Бизнес 24.
Источник:24 канал
Украинцы знают Киевстар как ведущего оператора мобильной связи. И действительно, это – лидер рынка телекоммуникаций в Украине почти с 26 миллионами клиентов.
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Впрочем компания также и надежный партнер для бизнеса – она предлагает целую экосистему современных сервисов для работы с клиентами, оптимизации бизнес-процессов, коммуникаций и тому подобное. Среди них – Big Data, IoT, облачные сервисы, электронный документооборот и другие.
Предлагаемые решения помогают работать и развиваться компаниям различных масштабов и направлений деятельности, с ними легко совершенствовать бизнес и делать его более эффективным.
24 канал подготовил подборку актуальных вакансий, которые сейчас предлагает Киевстар в разных городах Украины.
Вакансии в Киевстар Бизнес
Менеджер по маркетингу продуктов для фиксированных услуг B2B
Вместе с командой работник будет развивать новые сервисы и услуги фиксированной телефонии и виртуальной мобильной АТС. Поэтому идеальный кандидат должен:
- быть на "ты" с технологиями;
- уметь работать с большими массивами данных;
- знать английский язык на уровне Intermediate.
Опыт в телекоммуникационной компании или других компаниях, предоставляющих схожие услуги, приветствуется.
Работать можно удаленно или в офисе в Киеве. Подробнее о вакансии читайте по ссылке.
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Консультант по поддержке продаж облачных продуктов Microsoft
Кандидат на эту должность имеет возможность приобщиться к работе компании с мировым именем, ведь Microsoft активно сотрудничает с Киевстар в сфере облачных технологий. Компания ищет человека, который будет работать с корпоративными клиентами Киевстар. Фактически координировать проекты по продаже облачных продуктов.
В Киевстар ожидают, что кандидат уже будет знаком с облачными решениями Microsoft (возможно, даже будет соответствующий сертификат). А также иметь опыт в сфере продаж сервисных услуг и управления проэктам.
Попав на эту должность, кандидат сам выберет, где ему или ей удобнее работать: дома или в киевском офисе. Все детали вакансии – по ссылке.
Специалист по внедрению и развитию облачных сервисов на платформе Microsoft
Еще одна вакансия в сфере облачных технологий, но уже для тех, кто непосредственно будет создавать и работать с облачными продуктами. Ищут человека, который будет исследовать рынок, принимать решения и разрабатывать стратегии. И все это – на основе облачных технологий.
Для этой работы нужно быть технически подкованным и знать:
- Облачные продукты Microsoft Azure, MSO 365 и продукты Cyber Security;
- Ценообразование для В2В;
- Как создавать и запускать на рынок облачные продукты;
- MS Office (в частности MS PowerPoint, Excel);
- Английский язык на уровне Upper Intermediate.
В киевской вакансии отмечают, что опыт успешно реализованных проектов в качестве руководителя проектов также будет преимуществом.
Специалист по продаже
Специалистов по продажам ищут во Львове и Киеве. Они непосредственно будут работать с клиентами в сферах мобильной и фиксированной связи, продуктов Big Data и облачных решений. А также искать новых клиентов. Среди обязанностей в частности подготовка презентаций, проведение переговоров и заключения сделок.
Идеальный кандидат должен иметь:
- Опыт работы в продажах, желательно в сегменте B2B;
- Навыки проведения переговоров, способность находить нестандартные подходы и решения;
- Презентационные навыки;
- Высшее образование.
Также предпочтение отдадут кандидатам, вдобавок иметь еще и:
- Опыт работы в телекоме или IT;
- Водительское удостоверение категории В;
- Знание английского языка на уровне Intermediate.
Подробнее почитать о вакансии можно по ссылке.
Специалист по продаже корпоративных решений
Специалистов по продаже корпоративных решений ищут в Сумах, Ужгороде, Ровно, Киеве и Одессе. Но в вакансии отмечают, что, заботясь о безопасности своих работников, компания не спешит возвращать их в офисы.
Требования к кандидатам идентичны. Отличие в обязанностях: работник предлагать клиентам готовые решения на базе Microsoft Modern Workplace и Microsoft Azure.
Специалист по развитию корпоративных клиентов
На эту должность рассматривают кандидатов из Ровно, Днепра и Киева. Основные функциональные обязанности:
- Построение и развитие прочных отношений с закрепленными клиентами
- Поддержка и обработка обращений клиентов в соответствии со стандартами компании Киевстар;
- Проведение встреч с клиентами с целью улучшения качества обслуживания и продажи дополнительных услуг;
- Подготовка документов и участие в тендерных закупках;
- Работа с дебиторской задолженностью по клиентам закрепленной базы;
- Анализ клиентов на предмет риска перехода к другим операторам со следующими действиями по их содержанию.
Ищут кандидаты с опытом работы от 2 лет в сфере обслуживания или продаж корпоративным клиентам.
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Почему Киевстар
Независимо от вакансии компания обещает такие условия труда:
- Удаленное рабочее место, с возможностью посещать офис;
- Программа онбордингу, что позволяет легко и быстро адаптироваться новичкам в компании в режиме он-лайн;
- Один из лучших в Украине соцпакетов с медицинским страхованием и помощью в различных жизненных ситуациях;
- Достойная оплата труда официальная;
- Безграничные возможности онлайн обучения тренинги, курсы;
- Профессиональное и личностное развитие;
- Бонусы за качественную работу.
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