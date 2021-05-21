Киевстар Бизнес ищет специалистов в команду Big Data

Киевстар развивает направление работы с бизнес-клиентами, в частности создает для них новые продукты в сфере Big Data. Какие вакансии в этом и других направлениях предлагает компания, читайте на Бизнес 24.

Нефтью XXI века называют данные. И недаром, ведь данные помогают развиваться бизнесу и городам, искать новых клиентов и делать персонализированные предложения, создавать новые продукты и услуги, принимать эффективные решения и повышать производительность. Только открытые данные принесли экономике Украины 700 миллионов долларов, согласно исследованию TAPAS, и эта сумма будет расти в геометрической прогрессии.

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Соответственно и людей, которые работают с данными, умеют их обрабатывать, анализировать и создавать на их основе новые интересные решения, рынок требует все больше. Выбор вакансий такой широкий, что присоединиться к командам, которые строят цифровое будущее, достаточно просто.

В частности, таких специалистов требует и Киевстар , который уже не первый год позиционирует себя экспертом в работе с Big Data. Ведь Киевстар – крупнейший мобильный оператор с базой абонентов в почти 26 миллионов. А это открывает большие возможности для работы с данными. Сегодня компания предлагает бизнесу целую экосистему современных сервисов на основе Big Data и облачных технологий, которые помогают работать и развиваться компаниям различных масштабов и направлений деятельности – с ними легко совершенствовать бизнес и делать его более эффективным.

24 канал подготовил подборку актуальных вакансий, которые сейчас предлагает Киевстар Бизнес.

Вакансии в Киевстар Бизнес

Менеджер продуктов Big Data

В Киевстар Бизнес появилось вакантное место для человека, который будет контролировать весь процесс разработки новых продуктов Big Data: от планирования и определения приоритетов в презентации готового продукта заказчику.

Эта должность требует сильных коммуникационных навыков, ведь нужно с одной стороны общаться с клиентами, а с другой – координировать работу специалистов компании. Поэтому приветствуется опыт в управлении проектами и успешном запуске продуктов. Нужно знать, как работать с Jira, PowerPoint, Excel и уметь визуально представлять продукты. Все детали по ссылке.

В компании Киевстар десятки вакансий в сфере Big Data / Фото Unsplash

Бизнес-аналитик Big Data

А это уже вакансия, которая требует технических знаний, причем глубоких. Бизнес-аналитик в Киевстар будет формировать требования к продукту Big Data, анализировать их и разрабатывать проектную документацию. Если у вас есть нужные знания, смело идите на должность:

Понимание принципов REST API;

Опыт работы с базами данных Oracle и глубокие знания SQL;

Четкое понимание SDLC, UML, BPMN, BPMN.

Понимание архитектуры систем класса DWH.

Тестирование API (Postman, SoapUI), написание тестовых кейсов;

Знание инструментов управления требованиями (по крайней мере JIRA & Confluence).

Эта вакансия идеально подойдет бизнес-аналитикам с двухлетним опытом работы, имеющие высшее техническое образование или образование в сфере финансов или маркетинга.

Инженер Big Data

Если хотите не просто работать в сфере Big Data, а ее творить, то вакансия инженера Big Data для вас, ведь такой специалист создает и управляет инфраструктурой и инструментами Big Data компании. Чтобы присоединиться к команде Киевстар Бизнес, нужно:

Мать более года опыта в разработке программного обеспечения;

Знать принципы CI / CD и иметь практический опыт работы с Git;

Иметь опыт работы с Python или Scala для Apache Spark и знать SQL;

Разбираться в системном администрировании Linux (сценарии bash, задачи cron и т.п.);

Знать Hadoop stack.

Все детали – за ссылкой.

Старший Data Scientist

Еще одна вакансия, которая лежит в основе Big Data. Специалист по науке о данных в Киевстар тесно сотрудничать с инженерами Big Data, разрабатывать алгоритмы и прогнозы на основе данных.

Среди требований:

Три года опыта работы с Python, глубокие знания SQL;

Понимание теоретических концепций статистики / вероятности, машинного обучения;

Опыт использования Data Science для достижения коммерческих целей.

Более о требованиях и обязанности читайте по ссылке. К слову, профессии Data Scientist и Data Engineer входят в список 10 самых высокооплачиваемых профессий будущего.

Консультант по поддержке продаж облачных продуктов Microsoft

Работать в одной из крупнейших компаний Украины – круто, а работать в одной из крупнейших компаний Украины, которая сотрудничает с одной из крупнейших компаний мира – еще лучше. Киевстар Бизнес ищет человека, который будет заниматься продажами облачных продуктов Microsoft от этапа ведения переговоров с заказчиками до мониторинга реализации проекту.

Чтобы попасть на работу, нужно иметь опыт в сфере продаж сервисных продуктов и управлении проектами. Сертификат с облачных решений Microsoft будет преимуществом. Более о вакансии читайте на сайте.

Эксперт по работе с продуктами Big Data

Киевстар Бизнес ищет специалиста, который будет мостиком между специалистами Big Data Киевстар и бизнес-клиентами компании. Среди его / ее обязанностей будет:

Тесное сотрудничество с командой продаж и взаимодействие с клиентами

Анализ продукции на основе отзывов клиентов для дальнейшего совершенствования;

Предложения по совершенствованию предложений и маркетинговых решений.

От идеального кандидата ожидают опыт в маркетинге, ведении проектов и умение работать с цифровыми инструментами, графиками, таблицами и т.п. Преимуществом будут базовые навыки в SQL.

Вакансию разместили для желающих работать в Киеве. Однако на время карантина собеседования проводят онлайн и обсуждают возможность удаленной работы. Все детали вакансии по ссылке.

Эксперт по конфигурационных кампаний

Еще одна вакансия из сферы маркетинга, но она не требует так много коммуникаций. Среди обязанностей кандидата:

Разработка маркетинговых кампаний;

Создание отчетов о результатах деятельности по привлечению пользователей;

Анализ и подготовка предложения по совершенствованию работы проведенных кампаний;

Техническое обслуживание и обновление текущих кампаний.

В свою команду Киевстар Бизнес стремится привлечь специалиста, который уже имеет опыт работы конфигуратором кампаний (Facebook, Google). Он или она должен уметь работать с Excel и иметь базовые навыки SQL. Преимуществом будет опыт в telco. Подробнее об обязанностях и необходимые навыки можно узнать в описании вакансии.

Подробнее об одной из профессий Город без пробок или туристический потенциал: что делает аналитика больших данных

Специалист по развитию бизнес-клиентов

В Киевстар Бизнес ищут человека, который будет развивать клиентскую базу компании: искать новых и работать с нынешними. В обязанности также входят налаживание коммуникации с другими подразделениями и подготовка презентаций, договоров и ведения переговоров.



Визуальная презентация является важной частью работы с клиентами / Фото Unsplash

Идеальный кандидат должен иметь опыт работы в продажах, желательно в сегменте B2B, опыт в телекоме или IT будет преимуществом. Учитывая обязанности, будущий работник Киевстар Бизнес должен иметь сильные коммуникационные навыки, а также уметь представлять продукты и услуги. Отправить резюме на вакансию и узнать о ней больше можно по ссылке.

Почему Киевстар

Независимо от вакансии, компания обещает такие условия труда: