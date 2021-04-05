В Киеве сняли рекламу Swarovski с известными иностранными актерами: впечатляющее видео
Бренд ювелирных изделий Swarovski снял свой рекламный ролик в Киеве. В съемках приняли участие актрисы Гвендолин Кристи и Айла Джонстон. Они являются звездами фильмов "Игра престолов", "Звездные войны" и "Ход королевы".
Источник:The Village
Также в съемках участвовала модель Адво Абоа. Проект организовал киевский Family Production.
Обратите внимание Кроссовки с настоящей человеческой кровью запретили продавать: суд удовлетворил иск Nike
В ролике видно несколько киевских локаций. В частности, высотное здание на Позняках. Для отдельных сцен строили специальные декорации.
Сюжет ролика
На видео изобразили "чудо-лабораторию", в которой якобы создают кристаллы Swarovski. Чтобы поразить зрителей, использовали более 150 килограммов кристаллов.
В Киеве сняли чрезвычайный ролик / Фото The Village
Соучредитель и исполнительный продюсер Family Production Анастасия Буковская отметила, что ее с коллегами вдохновляет тот факт, что Swarovski решили снять ролик о ребрендинге в Украине.
Она рассказала, что из-за пандемии и карантина было достаточно сложно работать, но это не помешало получить хороший результат.
Мы всегда серьезно относимся к безопасности, но на этот раз следили за участниками съемок еще фанатичнее,
– сказала Буковская.
Кто работал над проектом
В съемочной группе было 200 человек. Стоит заметить, что 35 из них были из разных стран мира. Также из разных уголков мира привозили костюмы.
Стоит прочитать Сиял от счастья: Джефф Безос был в восторге от логотипа Amazon и сказал забавную фразу
Заказчиком проекта была американское креативное агентство General Idea и продакшн-компания Park Pictures. Южноафриканский специалист Теренс Нил был режиссером видео.
Теренс Нил работал с:
- Adidas;
- Beats by Dr. Dre;
- Budweiser;
- Die Antwoord;
- Skrillex.
Ради режиссера Теренса Нила вся группа готова буквально не спать ночами,
– заверила Буковская.
Оператор – Даррен Лью. Он работал над фильмом "Ирландец", а также снимал клипы для Бейонсе и Дэвида Боуи.
Стилист Беа Акерлунд, которую позвали на съемки, работала с Lady Gaga, Бейонсе и Мадонной.
В Киеве сняли рекламу Swarovski: видео
Поделиться новостью