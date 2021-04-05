Бренд ювелирных изделий Swarovski снял свой рекламный ролик в Киеве. В съемках приняли участие актрисы Гвендолин Кристи и Айла Джонстон. Они являются звездами фильмов "Игра престолов", "Звездные войны" и "Ход королевы".

Также в съемках участвовала модель Адво Абоа. Проект организовал киевский Family Production.

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В ролике видно несколько киевских локаций. В частности, высотное здание на Позняках. Для отдельных сцен строили специальные декорации.

Сюжет ролика

На видео изобразили "чудо-лабораторию", в которой якобы создают кристаллы Swarovski. Чтобы поразить зрителей, использовали более 150 килограммов кристаллов.



В Киеве сняли чрезвычайный ролик / Фото The Village

Соучредитель и исполнительный продюсер Family Production Анастасия Буковская отметила, что ее с коллегами вдохновляет тот факт, что Swarovski решили снять ролик о ребрендинге в Украине.

Она рассказала, что из-за пандемии и карантина было достаточно сложно работать, но это не помешало получить хороший результат.

Мы всегда серьезно относимся к безопасности, но на этот раз следили за участниками съемок еще фанатичнее,

– сказала Буковская.

Кто работал над проектом

В съемочной группе было 200 человек. Стоит заметить, что 35 из них были из разных стран мира. Также из разных уголков мира привозили костюмы.

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Заказчиком проекта была американское креативное агентство General Idea и продакшн-компания Park Pictures. Южноафриканский специалист Теренс Нил был режиссером видео.

Теренс Нил работал с:

Adidas;

Beats by Dr. Dre;

Budweiser;

Die Antwoord;

Skrillex.

Ради режиссера Теренса Нила вся группа готова буквально не спать ночами,

– заверила Буковская.

Оператор – Даррен Лью. Он работал над фильмом "Ирландец", а также снимал клипы для Бейонсе и Дэвида Боуи.

Стилист Беа Акерлунд, которую позвали на съемки, работала с Lady Gaga, Бейонсе и Мадонной.

В Киеве сняли рекламу Swarovski: видео