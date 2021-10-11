В Киеве дефицит поваров: бизнес повышает зарплаты, но готовить некому
Источник:UBR
Из-за дефицита кадров столичные рестораны уже в августе начали предлагать поварам зарплаты на уровне директоров туристических агентств. При этом, эксперты поисковика вакансий grc отмечают, что пока удается покрыть лишь 68% общего спроса на работников этой профессии.
Смежные профессии, среди которых вспомогательный персонал кухни, официанты и бармены, также в дефиците. Однако именно повара возглавляют список самых востребованных профессий в ресторанной и туристической отраслях, когда гиды и экскурсоводы – наоборот, теряют спрос.
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Ситуация на отечественном рынке труда
Всего в категории "туризм, гостиницы, рестораны" конкурс на одно рабочее место составляет в среднем 1,5 человека. Чаще всего бизнес ищет:
- поваров – 24% всех вакансий;
- вспомогательный персонал кухни – 19%;
- официантов и барменов – 12%.
На руководящие должности в отрасли спрос в разы меньше, но тоже присутствует – в сфере обслуживания ищут менеджеров для приема и размещения гостей, кейтеринга, бронирования и продаж туристических услуг.
Минимальное количество предложений для хостес, организаторов конференций, специалистов по оформлению виз, а спрос на экскурсоводов и гидов совсем упал – здесь сосредоточено лишь 0,3% вакансий всей отрасли.
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Уровень зарплат
Зарплатное предложение в категории "туризм, гостиницы, рестораны" напрямую зависит от уровня спроса на конкретного специалиста, его навыков, опыта работы и региона.
В среднем оклад работника в этой сфере составляет 14 тысяч гривен, но можно найти как варианты в более 35 тысяч гривен, так и на уровне 7 тысяч гривен. Новичкам без опыта в столице в среднем готовы платить 11 тысяч гривен.
Самые высокие зарплаты именно в поваров. Так, в среднем профессионалу готовы платить 26 400 гривен, что всего на 600 гривен меньше зарплатного уровня руководителей туристического бизнеса.
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Где наибольший спрос
Сейчас именно столица остается лидером по количеству предложений работы в категории "туризм, гостиницы, рестораны", сосредоточивая около 22,5% всех вакансий этой отрасли на отечественном рынке труда.
Искать высокооплачиваемую работу повара лучше всего в Киеве и крупных областных городах, таких как:
- Львов;
- Одесса;
- Днепр;
- Харьков;
- Запорожье.
Хотя официантам и работникам кухни найти сезонную работу можно и в курортных регионах, зарплатные предложения там колеблются на уровне от 11 400 до 12 800 гривен.