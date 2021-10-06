Какой город Украины самый лучший для ведения бизнеса: обновленный рейтинг Forbes

Киев стал самым лучшим городом для ведения бизнеса по версии Forbes. Прошлогодний лидер, Ивано-Франковск, опустился на четвертую строчку.

Цель такого исследования – помочь инвесторам в выборе оптимальной географии для развития своих проектов. Однако, почему Forbes решил обновить рейтинг?

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"Мы внесли ряд изменений в методологию. Добавился показатель готовности городов к пандемии. Пришлось учесть и то, что Госстат теперь отчитывается о показателях субнационального уровня с учетом нового административно-территориального деления, поэтому в некоторых случаях доступны показатели не городов, а районов. Как и ранее, мы оценивали все города с населением более 90 000 человек на контролируемой части Украины", – сообщает источник.

Киев стал лидером, поднявшись с четвертой позиции. Залогом успеха стало то, что в городе – самые высокие в стране деловая активность и покупательная способность населения. Не помешал даже тот факт, что пригород застраиваются гораздо интенсивнее, чем столица.

Ивано-Франковск, ранее был лидером, опустился на четвертую строчку. Ведь город значительно потерял в условиях прозрачности местных властей и региональном рейтинге Doing Business.

Положительную динамику показал и город Ирпень, поднявшееся на 7-ю строчку с 13-й. Худшая динамика прослеживается в Каменце-Подольском, который опустился сразу на восемь позиций.

Львов занял третье место, где развитием города довольны 56 % населения.



Рейтинг лучших городов для ведения бизнеса по версии Forbes / Фото Forbes

По каким критериям Forbes осуществляло рейтинг

Рейтинг городов составлен на основе 10-ти критериев, которые имеют "равный" вес. В рейтинг привлечены города с населением более 90 000 человек, кроме 10-ти городов, что на 1 сентября 2021 расположены на территориях, неподконтрольных Украины. Максимальная оценка по каждому из критериев составляет 100 баллов. Итак: