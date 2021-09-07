Обманули более 200 украинцев: киберполиция разоблачила интернет-магазины, что продавали подделки
Источник:Киберполиция
Киберполиция Киева и сотрудники столичного главка разоблачили сеть онлайн-магазинов, которая продавала фальсифицированную технику известных мировых брендов, в том числе Apple. Мошенническую деятельность организовали три жителя столицы.
Горе-бизнесмены создали около 10 онлайн-магазинов, где размещали объявления о продаже техники, выдавая подделки за оригинал. Фальсификат и коробки мошенники заказывали из Китая.
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Схема мошенников
С помощью специального оборудования мошенники изготавливали копии наклеек с идентификационными номерами оригинальной продукции. Во время проверки на веб-ресурсах производителей, показывало действительность таких серийных номеров в базах компаний. По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 200 граждан. Устанавливается сумма ущерба, причиненного потерпевшим.
Обыски киберполиции
Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в офисном и складском помещениях. Полицейские изъяли:
- готовые почтовые посылки;
- ноутбуки;
- планшеты;
- принтер для чеков;
- более 100 мобильных телефонов и 2 тысячи коробок к ним;
- 500 пар наушников;
- кабели для зарядных устройств;
- корпуса мобильных телефонов;
- фены;
- банковские карточки;
- оборудования для печати IMEI;
- станок для гравировки надписей на продукции;
- более 2 миллионов гривен наличных.
Что изъяла киберполиция: смотрите видео
Что грозит мошенникам
Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Если вину фигурантов докажут, им грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос об объявлении мошенникам подозрения.