Обманули более 200 украинцев: киберполиция разоблачила интернет-магазины, что продавали подделки

7 сентября 2021 , 13:17
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Источник:

Киберполиция

Киберполиция Киева и сотрудники столичного главка разоблачили сеть онлайн-магазинов, которая продавала фальсифицированную технику известных мировых брендов, в том числе Apple. Мошенническую деятельность организовали три жителя столицы.

Горе-бизнесмены создали около 10 онлайн-магазинов, где размещали объявления о продаже техники, выдавая подделки за оригинал. Фальсификат и коробки мошенники заказывали из Китая.

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Схема мошенников

С помощью специального оборудования мошенники изготавливали копии наклеек с идентификационными номерами оригинальной продукции. Во время проверки на веб-ресурсах производителей, показывало действительность таких серийных номеров в базах компаний. По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 200 граждан. Устанавливается сумма ущерба, причиненного потерпевшим.

Обыски киберполиции

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в офисном и складском помещениях. Полицейские изъяли:

  • готовые почтовые посылки;
  • ноутбуки;
  • планшеты;
  • принтер для чеков;
  • более 100 мобильных телефонов и 2 тысячи коробок к ним;
  • 500 пар наушников;
  • кабели для зарядных устройств;
  • корпуса мобильных телефонов;
  • фены;
  • банковские карточки;
  • оборудования для печати IMEI;
  • станок для гравировки надписей на продукции;
  • более 2 миллионов гривен наличных.

Что изъяла киберполиция: смотрите видео

Что грозит мошенникам

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Если вину фигурантов докажут, им грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос об объявлении мошенникам подозрения.

Автор: Сергій Зятюк