Компания Colonial Pipeline работает над восстановлением операций и наняла стороннюю фирму по кибербезопасности для проведения расследования.
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Что известно о Colonial PipelineКомпания является крупнейшей в США трубопроводной системой нефтеперерабатывающих продуктов и может транспортировать более 3 миллионов баррелей бензина, дизельного и реактивного топлива между побережьем Мексиканского залива и районом Нью-Йорка. Трубопровод Colonial является ключевой артерией для восточной половины США. Это основной источник бензина, дизельного и реактивного топлива для Восточного побережья, его пропускная способность составляет около 2,5 миллиона баррелей в день из Техаса в Северную Каролину и еще 900 000 баррелей в день в Нью-Йорк.
Схема трубопровода Colonial Pipeline / Фото The Progressive Pulse
Правоохранительные и другие федеральные органы США были проинформированы об инциденте, говорится в заявлении компании, которое было обнародовано вечером пятницы. В субботу компания не отвечала на телефонные звонки и электронные письма СМИ с просьбой получить дополнительные комментарии и не предоставила никаких данных о том, когда трубопровод может возобновить работу.
По словам Аллана Лиска, старшего аналитика по вопросам угроз компании Recorded Future, которая занимается кибербезопасностью, атака была осуществлена с помощью программы-вымогателя под названием DarkSide.
Угрозы хакерских атак растут
Угрозы хакерских атак на важнейшие объекты инфраструктуры растут, что побудило Белый дом разработать план по повышению безопасности коммунальных предприятий и их поставщиков. Трубопроводы вызывают особое беспокойство, поскольку они играют центральную роль во многих сферах экономики США.
Трубопровод Colonial Pipeline / Фото Oilprice
Эта атака произошла в тот момент, когда энергетическая промышленность США готовится к летним путешествиям и повышению спроса на топливо, в связи с ослаблением экономических ограничений, связанных с пандемией. Этот инцидент – неприятное напоминание о том, как в 2018 году кибератака вывела из строя системы связи нескольких американских операторов газопроводов.