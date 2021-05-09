Компания Colonial Pipeline работает над восстановлением операций и наняла стороннюю фирму по кибербезопасности для проведения расследования.

Интересно Кибербезопасность: так же важно, как замок на двери

Что известно о Colonial Pipeline Компания является крупнейшей в США трубопроводной системой нефтеперерабатывающих продуктов и может транспортировать более 3 миллионов баррелей бензина, дизельного и реактивного топлива между побережьем Мексиканского залива и районом Нью-Йорка. Трубопровод Colonial является ключевой артерией для восточной половины США. Это основной источник бензина, дизельного и реактивного топлива для Восточного побережья, его пропускная способность составляет около 2,5 миллиона баррелей в день из Техаса в Северную Каролину и еще 900 000 баррелей в день в Нью-Йорк.

Схема трубопровода Colonial Pipeline / Фото The Progressive Pulse

Правоохранительные и другие федеральные органы США были проинформированы об инциденте, говорится в заявлении компании, которое было обнародовано вечером пятницы. В субботу компания не отвечала на телефонные звонки и электронные письма СМИ с просьбой получить дополнительные комментарии и не предоставила никаких данных о том, когда трубопровод может возобновить работу.

По словам Аллана Лиска, старшего аналитика по вопросам угроз компании Recorded Future, которая занимается кибербезопасностью, атака была осуществлена ​​с помощью программы-вымогателя под названием DarkSide.

Ransomware - программа-вымогатель, программа-шантажист - это тип вредоносной программы, который преступники устанавливают на ваших компьютерах. Программы, которые требуют выкуп, предоставляют преступникам возможность удаленно заблокировать ваш компьютер. Суммы выкупов могут составлять от нескольких сотен долларов до миллионов долларов в криптовалюте.

Угрозы хакерских атак растут

Угрозы хакерских атак на важнейшие объекты инфраструктуры растут, что побудило Белый дом разработать план по повышению безопасности коммунальных предприятий и их поставщиков. Трубопроводы вызывают особое беспокойство, поскольку они играют центральную роль во многих сферах экономики США.

Доверьте защиту своего бизнеса профессионалам. Сервис AntiDDoS от Киевстар Бизнес постоянно мониторит трафик, распознает аномалии и эффективно противодействует DDoS-атакам различных уровней.

Трубопровод Colonial Pipeline / Фото Oilprice