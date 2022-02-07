Казахский Kaspi покупает украинский "БТА Банк"

Казахский необанк Kaspi подал документы в НБУ для получения разрешения на приобретение АО "БТА Банк". Компания уже активно набирает команду, в частности членов наблюдательного совета.

В Национальном банке Украины подтвердили получение соответствующего пакета документов от казахской компании. Ранее Антимонопольный комитет уже разрешил Kaspi приобрести "БТА Банк".

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Выход казахского Kaspi на украинский рынок

Kaspi заключила договор купли-продажи с АО "БТА Банк" еще в конце октября 2021 года. Финучреждение нужно иностранной компании, чтобы получить банковскую лицензию в Украине. Стороны намерены закрыть сделку в первом полугодии 2022 года.

Ранее казахская компания уже купила украинский платежный сервис Portmone. Сделка в июле 2021 года оценивалось в 10 – 20 миллионов долларов.

Кроме того, Kaspi рассматривала возможность приобретения украинского маркетплейса Rozetka. Однако ритейлер сообщил журналистам 24 канала, что никаких переговоров о продаже они не ведут.

Напомним, что приобрести один из украинских банков ради лицензии планирует и государственная Укрпочта. Предоставить разрешение на приобретение "Альпари Банка" почтовому оператору должен НБУ.