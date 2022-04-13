В основном их использовали для того, чтобы оплатить товары за рубежом. Но теперь даже с этими карточками россияне не могут покупать товары в иностранных интернет-магазинах, сообщают российские СМИ.

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России не удалось обойти санкции

Иностранные банки и магазины блокируют любые карты, выпущенные в России, даже, если они подключены к китайской системе UnionPay. Чаще россиянам за рубежом отказывают в оплате физической картой, чем принимают ее.

Интересно, что санкции не требуют этого. Но сама UnionPay предпочитает не вмешиваться в ситуацию. Хотя теоретически она могла бы решить проблему.

Спрос на карты UnionPay

Отметим, что перед войной в России насчитывалось около 50 тысяч карточек UnionPay. Только за несколько недель это количество выросло минимум до 500 тысяч. Из-за такого спроса российские банки подняли стоимость обслуживания карточек – от нескольких тысяч рублей до более чем 10 тысяч рублей в год. Кроме того, некоторые банки взимают плату за выпуск карты – 15 тысяч рублей (примерно 5 200 гривен).

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