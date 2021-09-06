Миллиардер довольно часто и противоречиво высказывался об акциях Tesla, и суд даже запретил ему это делать без согласования с ответственными сотрудниками компании. Однако в непубличной сфере делиться своими мыслями Маску ничего не запрещает, поэтому недавно он согласился с аналитиками, что к 2025 году капитализация Tesla может составить 3 триллиона долларов.

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Насколько реалистичен прогноз

Аналитики компании Ark Invest недавно заверили, что Tesla способна увеличить свою долю на рынке авто, и к 2025 году успеет выпустить от 5 до 10 миллионов электромобилей. Если компании удастся достичь годового объема производства авто до 1 миллиона, то прогноз выглядит довольно реалистичным.

В условиях таких темпов экспансии рынка, Tesla действительно сможет рассчитывать на рост курса акций до 3 тысяч долларов за штуку, а величина капитализации в таком случае достигнет 3 триллионов долларов.

Аналитики также верят, что запуск фирменного автономного таксопарка Tesla начнет приносить компании стабильный и довольно большой доход. Маск, в свою очередь, согласился и с этим тезисом, однако в письменном обращении к работникам Tesla добавил, что для реализации такого удачного сценария "придется действительно хорошо поработать".

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