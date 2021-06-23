Капитализация Microsoft превысила 2 триллиона долларов: но ненадолго

Microsoft вошла в историю как вторая публичная компания США, которая достигла рыночной стоимости в 2 триллиона долларов. Такие результаты компании обеспечило доминирование в сфере облачных вычислений и корпоративного программного обеспечения.

Эти направления стали наиболее стремительными в развитии в мире после распространения пандемии COVID-19, что позволило Microsoft присоединиться, хотя и ненадолго к Apple в клубе компаний стоимостью более 2 триллиона долларов

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Во вторник, 22 июня, в Нью-Йорке акции компании выросли на 1,2%, после чего акции закрылись на отметке 265,51 и рыночная стоимость Microsoft снова опустилась ниже отметки 2 триллиона долларов.

Microsoft ненадолго пересек отметку в 2 триллиона долларов капитализации / Инфографика Bloomberg

Кто еще кроме Apple и Microsoft пересекал отметку в 2 триллиона долларов

Saudi Aramco – крупнейшая по добыче и запасам нефти компания мира, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии в декабре 2019 года также ненадолго пересекала отметку в 2 триллиона долларов, но в настоящее время ее рыночная стоимость составляет около 1,9 триллиона долларов.

Что способствовало Microsoft

С момента вступления в должность в 2014 году, главный исполнительный директор Сатья Наделла превратил Microsoft в крупнейшего продавца программного обеспечения для облачных вычислений. Microsoft также является единственной из крупнейших американских технологических компаний, которая до сих пор избежала недавней волны проверок со стороны все более активных американских антимонопольных регуляторов, что дает ей свободу действий как в приобретении, так и в расширении продуктов.

Смотрите видео о росте капитализации Microsoft:

Драйверы роста

Облачные вычисления Microsoft стали главной движущей силой этого прогресса. Согласно данным, собранным Bloomberg, на долю подразделения Intelligent Cloud пришлось 33,8% выручки Microsoft в 2020 году, что впервые делает его крупнейшим из трех основных сегментов, по сравнению с 31% в 2019 году. В прошлом году это подразделение показал рост доходов на 24% по сравнению с 13%-ным ростом подразделения Productivity and Business Processes и 6%-ным ростом подразделения Microsoft More Personal Computing.

Первый триллион за 33 года, второй за два

Если компании Microsoft понадобилось 33 года с момента IPO, чтобы достичь первоначальной стоимости в 1 триллион долларов в 2019 году, то следующий триллион они заработали всего за неполных два года на фоне всплеска популярности акций технологических компаний перед пандемией COVID-19 и во время коронакризиса.

Компания Microsoft отвечает всем требованиям: она находится на рынках, которые нравятся инвесторам, она предлагает сильный и устойчивый рост. Оценка в 2 триллиона долларов вполне оправдана, учитывая то, как компания направила развитие в сторону облачных технологий,

– говорит Логан Пурк, аналитик Edward Jones.

С кем соревнуется Microsoft

Компания Apple вошла в историю Уолл-стрит, когда рыночная стоимость производителя культовых телефонов iPhone достигла 2 триллионов долларов.

Среди американских компаний в спину Microsoft дышат Amazon, рыночная стоимость которой составляет почти 1,8 триллиона долларов, и Alphabet Inc., с капитализацией около 1,6 триллиона долларов.