Такой прогноз озвучил аналитик Wedbush Дэниэл Айвз. Компания Apple сегодня является самой дорогой в мире. Сейчас ее рыночная капитализация колеблется в районе 2,1 триллиона долларов.

Интересно Автоматизировать нельзя оставить, или Как управлять машинами на расстоянии

Аналитики уверены, что Apple "запишет" себе третий триллион уже скоро.

Мы думаем, что это произойдет уже через 12 – 18 месяцев,

– заявил Айвз.

Справка. Капитализация Apple достигла 1 триллиона долларов 3 августа 2018 года. Второй триллион получила через 2 года – 26 августа 2020 года.

Стоит заметить, что в апреле Айвз повысил целевой курс для акций Apple до 175 долларов, а затем до 185 долларов.

"С учетом инноваций и суперцикла, который сейчас наблюдается в сервисном бизнесе, я думаю, что у Apple наступила фаза роста", – заверил Айвз.

У экспертов существует и другое мнение

Что интересно, не все аналитики имеют такие положительные прогнозы. Например, аналитик New Street Research Пьер Феррагосто спрогнозировал падение котировок Apple на 30%. Заметил, что это может произойти из-за невысокого спроса на iPhone следующего поколения.

В то же время Дэниел Айвз уверен, что стоимость бизнеса Apple в сфере программных продуктов и онлайн-сервисов сейчас составляет примерно 1 триллиона долларов. Чтобы достичь капитализации в 3 триллиона, этот показатель должен вырасти до примерно 1,5 триллиона долларов.