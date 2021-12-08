По результатам проверок торговых точек принято более 1,5 тысяч корректирующих мер. В частности некоторые игрушки временно запретили продавать на украинском рынке.

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Количество некачественной продукции для детей растет

В 2020 году службой было проведено 535 проверок показателей безопасности детских игрушек и выявлено только 1 370 единиц, которые имели нарушения. Это в три раза меньше , чем за 9 месяцев 2021 года.

В канун Дня святого Николая и новогодних праздников наблюдаем усиленный спрос на детские игрушки, поэтому сейчас важно держать вопрос их качества на особом контроле,

– отмечает глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В службе сообщают, что активно сотрудничают с профильной организацией – общественным союзом "Украинская ассоциация индустрии игрушек". Объединение информирует граждан о признаках качественных товаров для детей и помогает выявлять некачественную продукцию.