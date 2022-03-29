Канадская нефтесервисная компания Calfrac прекратила инвестиции в Россию
Источник:Calfrac Well Services Ltd.
В канадской нефтесервисной компании Calfrac Well Services сообщили о прекращении каких-либо инвестиций в Россию. Также компания решила прекратить поставки запчастей и оборудования в страну-агрессора.
Calfrac прекращает инвестиции в Россию
Несмотря на то, что поставки запчастей и оборудования не ограничены санкциями ЕС в отношении России, в Calfrac решили отменить их. Также в канадской компании подчеркнули, что все западные сотрудники Calfrac сейчас находятся за границей страны-агрессора.
На тему Канада готова помочь странам прекратить использование российской нефти
Инвестиции нефтесервисная компания тоже прекратила, ведь этот пункт подпадает под упомянутые выше санкции ЕС в связи с войной России на территории Украины.
Однако не можем не обратить внимание на то, что в своем официальном заявлении совет директоров и руководство Calfrac называют войну в Украине "гуманитарным кризисом" и "конфликтом". Подобная формулировка уже кажется привычной для некоторых компаний, особенно в нефтяном секторе.
Напомним, что "большая четверка" нефтесервисных компаний тоже придерживается подобной риторики в своих официальных заявлениях. Три из них даже продолжат деятельность в рамках действующих контрактов и предприятий, несмотря на прекращение инвестиций. Следовательно, налоги и дальше будут уплачиваться такими компаниями, финансируя убийства украинцев.
Стоит ознакомиться Нефтекомпании "большой четверки" прекратили инвестиции в РФ: почему их заявления ничего не стоят
Иностранные компании финансируют войну России против Украины / Инфографика 24 канала
Что известно о Calfrac
Calfrac предоставляет специализированные нефтепромышленные услуги компаниям, занимающимся разведкой и добычей, предназначенные для увеличения добычи углеводородов из буровых скважин, пробуренных на западе Канады, США, Аргентины и России.
Может заинтересовать – почему бренды лгут, когда говорят, что временно уходят из России: смотрите видео