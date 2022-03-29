Calfrac прекращает инвестиции в Россию

Несмотря на то, что поставки запчастей и оборудования не ограничены санкциями ЕС в отношении России, в Calfrac решили отменить их. Также в канадской компании подчеркнули, что все западные сотрудники Calfrac сейчас находятся за границей страны-агрессора.

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Инвестиции нефтесервисная компания тоже прекратила, ведь этот пункт подпадает под упомянутые выше санкции ЕС в связи с войной России на территории Украины.

Однако не можем не обратить внимание на то, что в своем официальном заявлении совет директоров и руководство Calfrac называют войну в Украине "гуманитарным кризисом" и "конфликтом" . Подобная формулировка уже кажется привычной для некоторых компаний, особенно в нефтяном секторе.

Напомним, что "большая четверка" нефтесервисных компаний тоже придерживается подобной риторики в своих официальных заявлениях. Три из них даже продолжат деятельность в рамках действующих контрактов и предприятий, несмотря на прекращение инвестиций. Следовательно, налоги и дальше будут уплачиваться такими компаниями, финансируя убийства украинцев.

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Иностранные компании финансируют войну России против Украины / Инфографика 24 канала

Что известно о Calfrac

Calfrac предоставляет специализированные нефтепромышленные услуги компаниям, занимающимся разведкой и добычей, предназначенные для увеличения добычи углеводородов из буровых скважин, пробуренных на западе Канады, США, Аргентины и России.