Платформа Kami помогает учителям и учащимся обмениваться ресурсами в интернете. Ее создали трое студентов в 2013 году. Сегодня сервис используют более 30 миллионов человек в более чем 180 странах мира.

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Невероятный успех Kami

На протяжении пандемии компания открыла бесплатный доступ к платформе для всех пользователей. Поэтому доходы Kami сильно упали, однако за последние 18 месяцев произошел резкий рост клиентской базы.

В 2021 году Kami зафиксировала рекордный рост доходов – на 1 177% с 2018 года. Это позволило ей возглавить рейтинг компаний с самым стремительным развитием в Новой Зеландии.

Благодарность сотрудникам

В конце октября руководство Kami на корпоративной онлайн-конференции в Zoom объявило приятную новость: 53 сотрудника компании получат финансовый бонус за их вклад в развитие платформы. Сумма выплаты составит 10 тысяч новозеландских долларов каждому (около 7 тысяч долларов США ).

В последние 18 месяцев наша команда часто работала допоздна и жертвовала всем, чтобы поддержать учителей и студентов по всему миру. Мы хотели поблагодарить каждого из работников и отметить то, чего нам удалось достичь совместными усилиями,

– прокомментировал соучредитель Kami Хэнцзе Ван.