Очереди в портах
В понедельник, 18 октября, порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич зафиксировали новый рекорд из 100 судов, по данным Marine Exchange. Они плавают у побережья в ожидании причала и разгрузки. Из 100 судов 97 судов были контейнерными и перевозили товары, которые потенциально могли пропустить праздничный сезон.
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Накануне Белый дом сообщил, что порт Лос-Анджелеса пойдет по стопам порта Лонг-Бича и перейдет на круглосуточный режим работы без выходных.
Кризис морских перевозок
Главной проблемой кризиса морских перевозок в США является дефицит рабочей силы. Не хватает работников в портах для разгрузки товаров и водителей грузовиков, которые эти товары дальше развозят по стране. Председатель Американской ассоциации грузовиков сообщил CNN о новом рекорде дефицита кадров – не хватает 80 000 водителей. Это и приводит к длительным задержкам и очередям.
Лиор Рон объясняет, что важную роль в появлении этого логистического кризиса сыграло изменение поведения потребителей .
Мы просто заказываем все больше и больше товаров к своему порогу. Но цепочка поставок абсолютно несбалансированная. Мы видели это по судам. И так же с грузовиками,
– сказал Рон.
Еще один кризис: дефицит контейнеров
- Огромные задержки в американских портах привели к проблемам в Китае, а именно к дефициту контейнеров.
- Сейчас 60% контейнеров, которые Китай прислал, находятся в США. Из-за этого нарушился цепь поставок.
- Перевозки ощутимо подорожали и компании уже предупредили о дефиците товаров. В частности компания IKEA отметила, что проблемы с поставками из Китая продлятся около года.