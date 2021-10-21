Очереди в портах

В понедельник, 18 октября, порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич зафиксировали новый рекорд из 100 судов , по данным Marine Exchange . Они плавают у побережья в ожидании причала и разгрузки. Из 100 судов 97 судов были контейнерными и перевозили товары, которые потенциально могли пропустить праздничный сезон.

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Для сравнения, к пандемии рекордная очередь насчитывала 17 судов.

Накануне Белый дом сообщил, что порт Лос-Анджелеса пойдет по стопам порта Лонг-Бича и перейдет на круглосуточный режим работы без выходных.

Кризис морских перевозок

Главной проблемой кризиса морских перевозок в США является дефицит рабочей силы. Не хватает работников в портах для разгрузки товаров и водителей грузовиков, которые эти товары дальше развозят по стране. Председатель Американской ассоциации грузовиков сообщил CNN о новом рекорде дефицита кадров – не хватает 80 000 водителей . Это и приводит к длительным задержкам и очередям.

Лиор Рон объясняет, что важную роль в появлении этого логистического кризиса сыграло изменение поведения потребителей .

Мы просто заказываем все больше и больше товаров к своему порогу. Но цепочка поставок абсолютно несбалансированная. Мы видели это по судам. И так же с грузовиками,

– сказал Рон.

Еще один кризис: дефицит контейнеров