Какой была жизнь в Кремниевой долине до того, как она стала центром создания технологий: фото
Источник:24 канал
Кремниевая долина, которая сегодня известна на весь мир благодаря невероятному количеству расположенных там высокотехнологичных компаний, получила свое современное название не так давно. Еще 50 лет назад это была ничем не примечательная местность, которых в США множество.
Географически Кремниевая долина состоит из долины Санта-Клара, города Сан-Хосе, южной части полуострова Сан-Франциско и Восточного Залива. Современное оригинальное название впервые было использовано 11 января 1971 года журналистом Доном Гефлером, и происходит от использования кремния как полупроводника в производстве микропроцессоров.
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Кремниевая долина, которая сейчас просто кишит современностью и концентрирует огромную долю мирового капитала, еще несколько десятков лет назад жила обычной провинциальной американской жизнью.
На свой восьмой День рождения в 1959 году Дэвид Пейс, коренной житель Кремниевой долины, получил в подарок фотокамеру Brownie Hawkeye. Ею он фотографировал быт известного ныне региона.
Предлагаем вашему вниманию подборку фото Дэвида Пейса, которая покажет всю атмосферу жизни Кремниевой долины в прошлом веке.
Новинки того времени: долговечная кровля пола пластиком, Саннивейл, 1960 год
Пластиковый пол считался отличным решением для дома / Фото David Pace
Выставка инновационных пластиковых герметиков и покрасочных материалов, Сан-Хосе, 1960 год
Изделия из пластика были передовой инновацией / Фото David Pace
Ученик на площадке школы имени Святого Мартина, Саннивейл, 1959 год
Школьники выглядели довольно серьезными / Фото David Pace
Супруги радуются новому грузовику, Саннивейл, 1960 год
Покупка грузовика была хорошей инвестицией / Фото David Pace
Образование и церковь – неразделимы, 1959 год
Монахини проводили уроки в школах / Фото David Pace
Священники – лучшие педагоги, 1960 год
Священники были незаменимой частью педагогического коллектива / Фото David Pace
Празднование Хэллоуина, 1959 год
Хэллоуин был действительно "страшным" праздником / Фото David Pace
Новые автомобили – невиданная роскошь, 1961 год
Так выглядели новенькие авто / Фото David Pace
После войны школьные классы были полностью заполнены учениками, школа Святого Мартина, 1959 год
После войны все активно начали учиться / Фото David Pace
Школьники удивлялись и радовались появлению объективов фотокамер, 1959 год
Школьники Кремниевой долины / Фото David Pace
Дни рождения праздновали скромно, но для детей на столе обязательным был торт, 1960 год
Детские дни рождения в 1960-х / Фото David Pace