Какой была жизнь в Кремниевой долине до того, как она стала центром создания технологий: фото

Кремниевая долина, которая сегодня известна на весь мир благодаря невероятному количеству расположенных там высокотехнологичных компаний, получила свое современное название не так давно. Еще 50 лет назад это была ничем не примечательная местность, которых в США множество.

Географически Кремниевая долина состоит из долины Санта-Клара, города Сан-Хосе, южной части полуострова Сан-Франциско и Восточного Залива. Современное оригинальное название впервые было использовано 11 января 1971 года журналистом Доном Гефлером, и происходит от использования кремния как полупроводника в производстве микропроцессоров.

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Кремниевая долина, которая сейчас просто кишит современностью и концентрирует огромную долю мирового капитала, еще несколько десятков лет назад жила обычной провинциальной американской жизнью.

На свой восьмой День рождения в 1959 году Дэвид Пейс, коренной житель Кремниевой долины, получил в подарок фотокамеру Brownie Hawkeye. Ею он фотографировал быт известного ныне региона.

Предлагаем вашему вниманию подборку фото Дэвида Пейса, которая покажет всю атмосферу жизни Кремниевой долины в прошлом веке.

Новинки того времени: долговечная кровля пола пластиком, Саннивейл, 1960 год

Пластиковый пол считался отличным решением для дома / Фото David Pace

Выставка инновационных пластиковых герметиков и покрасочных материалов, Сан-Хосе, 1960 год

Изделия из пластика были передовой инновацией / Фото David Pace

Ученик на площадке школы имени Святого Мартина, Саннивейл, 1959 год

Школьники выглядели довольно серьезными / Фото David Pace

Супруги радуются новому грузовику, Саннивейл, 1960 год

Покупка грузовика была хорошей инвестицией / Фото David Pace

Образование и церковь – неразделимы, 1959 год

Монахини проводили уроки в школах / Фото David Pace

Священники – лучшие педагоги, 1960 год

Священники были незаменимой частью педагогического коллектива / Фото David Pace

Празднование Хэллоуина, 1959 год

Хэллоуин был действительно "страшным" праздником / Фото David Pace

Новые автомобили – невиданная роскошь, 1961 год

Так выглядели новенькие авто / Фото David Pace

После войны школьные классы были полностью заполнены учениками, школа Святого Мартина, 1959 год

После войны все активно начали учиться / Фото David Pace

Школьники удивлялись и радовались появлению объективов фотокамер, 1959 год

Школьники Кремниевой долины / Фото David Pace

Дни рождения праздновали скромно, но для детей на столе обязательным был торт, 1960 год

Детские дни рождения в 1960-х / Фото David Pace