Географически Кремниевая долина состоит из долины Санта-Клара, города Сан-Хосе, южной части полуострова Сан-Франциско и Восточного Залива. Современное оригинальное название впервые было использовано 11 января 1971 года журналистом Доном Гефлером, и происходит от использования кремния как полупроводника в производстве микропроцессоров.

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Кремниевая долина, которая сейчас просто кишит современностью и концентрирует огромную долю мирового капитала, еще несколько десятков лет назад жила обычной провинциальной американской жизнью.

На свой восьмой День рождения в 1959 году Дэвид Пейс, коренной житель Кремниевой долины, получил в подарок фотокамеру Brownie Hawkeye. Ею он фотографировал быт известного ныне региона.

Предлагаем вашему вниманию подборку фото Дэвида Пейса, которая покажет всю атмосферу жизни Кремниевой долины в прошлом веке.

Новинки того времени: долговечная кровля пола пластиком, Саннивейл, 1960 год

Пластиковый пол считался отличным решением для дома / Фото David Pace

Выставка инновационных пластиковых герметиков и покрасочных материалов, Сан-Хосе, 1960 год

Изделия из пластика были передовой инновацией / Фото David Pace

Ученик на площадке школы имени Святого Мартина, Саннивейл, 1959 год

Школьники выглядели довольно серьезными / Фото David Pace

Супруги радуются новому грузовику, Саннивейл, 1960 год

Покупка грузовика была хорошей инвестицией / Фото David Pace

Образование и церковь – неразделимы, 1959 год

Монахини проводили уроки в школах / Фото David Pace

Священники – лучшие педагоги, 1960 год

Священники были незаменимой частью педагогического коллектива / Фото David Pace

Празднование Хэллоуина, 1959 год

Хэллоуин был действительно "страшным" праздником / Фото David Pace

Новые автомобили – невиданная роскошь, 1961 год

Так выглядели новенькие авто / Фото David Pace

После войны школьные классы были полностью заполнены учениками, школа Святого Мартина, 1959 год

После войны все активно начали учиться / Фото David Pace

Школьники удивлялись и радовались появлению объективов фотокамер, 1959 год

Школьники Кремниевой долины / Фото David Pace

Дни рождения праздновали скромно, но для детей на столе обязательным был торт, 1960 год

Детские дни рождения в 1960-х / Фото David Pace