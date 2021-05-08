Джефф Безос

Состояние: 177 миллиардов долларов, по данным Forbes .

Первая работа: повар в McDonald's, 1980-е года;

Тогда зарплата: 2,69 доллара в час;

Эта зарплата сегодня: 8 долларов в час.

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Джефф Безос, самый богатый человек мира / Фото Flickr

Основатель Amazon Джефф Безос начал свою взрослую жизнь в McDonald's. Там он готовил бургеры.

В мою первую неделю на работе настенный дозатор для кетчупа на 5 галлонов застрял на кухне и залил ее всю кетчупом. Поскольку я был новеньким, они вручили мне средство для мытья и сказали: "Вперед!",

– вспоминал Безос.

Уоррен Баффет

Состояние: 96 миллиардов долларов;

Первое место работы: разносчик газет, 1944 год;

Тогда зарплата 175 долларов в месяц;

Эта зарплата сегодня: 2433 доллара в месяц.



Уоррен Баффет, самый успешный инвестор мира / Фото Flickr

Уоррен Баффет начал свою карьеру из доставки газет в The Washington Post. Так он собрал 2000 долларов до 15 лет и сразу же инвестировал часть. Малый Баффет вложил 1200 долларов в ферму, площадью 40 акров.

Марк Цукерберг

Состояние: 97 миллиардов долларов;

Первая работа: инженер-программист, 2006 год;

Зарплата: 0 долларов.



Марк Цукерберг никогда не был наемным работником / Фото Flickr

Марк Цукерберг еще учился в колледже, когда основал Facebook, но уже имел несколько других достижений. Еще в школе Цукерберг создал программное обеспечение для музыкальных рекомендаций под названием Synapse, которое было похоже на Pandora.

В 2002 году несколько компаний, включая Microsoft и AOL, проявили заинтересованность в приобретении Synapse и предложили Цукербергу работу, но он решил вступить в Гарвардский университет. Поэтому его первая работа дала ему опыт, а не деньги.

Илон Маск

Состояние: 151 миллиард долларов;

Первая работа: инженер-программист, 1983 год;

Тогда зарплата 500 долларов за игру;

Эта зарплата сегодня: 1228 долларов.



Маск работал с технологиями с детства / Фото Flickr

Основатель Tesla всегда был заядлым поклонником технологий и космоса. Когда ему было всего 12 лет, Маск написал код для собственной видеоигры на космическую тематику "Blastar", которую продал за 500 долларов журналу PC и Office Technology.