Какой бизнес будет иметь право брать деньги из тысячи за вакцинацию: список кодов

Владимир Зеленский 15 ноября анонсировал выплату от государства каждому вакцинированному украинцу по 1000 гривен. Но на ее расходы есть ограничения.

Ведь эта программа, прежде всего, предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего во время пандемии. И вот 9 декабря стало известно, какой именно бизнес сможет эти деньги получить.

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Какой бизнес сможет принять тысячу за вакцинацию

Кабинет министров Украины постановлением от 9 декабря утвердил список кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию против коронавируса.

Речь идет о бизнесе в областях культуры, перевозок и спорта.

Вот MCC (Merchant Category Code), присваиваемые банком для бизнеса в программе "єПідтримка":

Культура – 5942, 7832, 7922, 7929, 7991.

Пассажирские внутренние перевозки железнодорожным и авиационным транспортом – 4112.

Физическая культура и спорт – 4511, 7941, 7996

Также постановление предусматривает, что программа "єПідтримка" будет действовать с 19 декабря 2021 года по 18 декабря 2022 года.

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