Ведь эта программа, прежде всего, предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего во время пандемии. И вот 9 декабря стало известно, какой именно бизнес сможет эти деньги получить.

Важно Деньги за вакцинацию: как получить тысячу гривен через Дию – инструкция

Какой бизнес сможет принять тысячу за вакцинацию

Кабинет министров Украины постановлением от 9 декабря утвердил список кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию против коронавируса.

Речь идет о бизнесе в областях культуры, перевозок и спорта.

Вот MCC (Merchant Category Code), присваиваемые банком для бизнеса в программе " єПідтримка ":

Культура – 5942, 7832, 7922, 7929, 7991.

Пассажирские внутренние перевозки железнодорожным и авиационным транспортом – 4112.

Физическая культура и спорт – 4511, 7941, 7996

Также постановление предусматривает, что прогр амма "єПідтримка" будет действовать с 19 декабря 2021 года по 18 декабря 2022 года.

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