Ведь эта программа, прежде всего, предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего во время пандемии. И вот 9 декабря стало известно, какой именно бизнес сможет эти деньги получить.
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Какой бизнес сможет принять тысячу за вакцинацию
Кабинет министров Украины постановлением от 9 декабря утвердил список кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию против коронавируса.
Речь идет о бизнесе в областях культуры, перевозок и спорта.
Вот MCC (Merchant Category Code), присваиваемые банком для бизнеса в программе "єПідтримка":
- Культура – 5942, 7832, 7922, 7929, 7991.
- Пассажирские внутренние перевозки железнодорожным и авиационным транспортом – 4112.
- Физическая культура и спорт – 4511, 7941, 7996
Также постановление предусматривает, что программа "єПідтримка" будет действовать с 19 декабря 2021 года по 18 декабря 2022 года.
Ответы на важные вопросы
- Сколько времени можно будет пользоваться "тысячей Зеленского".
- Почему "тысячу Зеленского" не дадут наличными.
- Откуда возьмут деньги на выплаты вакцинированным.
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